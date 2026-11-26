Aunque el mercado laboral colombiano alcanzó cifras históricas de ocupación durante 2026, el crecimiento sigue marcado por la precariedad y una profunda desconexión entre la oferta académica y lo que buscan las empresas. Así lo revela un reciente estudio elaborado por Sectorial y Gente OK sobre el panorama laboral del país.

De acuerdo con el informe, entre enero y agosto de 2026 Colombia registró un promedio histórico de 24,2 millones de personas ocupadas y una tasa de desempleo del 8,9 %, la más baja desde 2001. Sin embargo, los datos demuestran que tener trabajo no garantiza estabilidad económica ni protección social.

El análisis advierte que el 54,6 % de los trabajadores en Colombia (cerca de 13,4 millones de personas) labora en la informalidad. A este panorama se suman dos indicadores críticos sobre la calidad del empleo en el país, pues el 42 % de los ocupados recibe menos de un salario mínimo mensual y menos de la mitad de la fuerza laboral cotiza actualmente al sistema de pensiones.

El estudio también identifica un desajuste estructural en la formación del talento humano. Mientras que el 51 % de las vacantes disponibles exige formación técnica o tecnológica, apenas el 13 % de los trabajadores cuenta con este nivel educativo, lo que frena la productividad empresarial.

Por otro lado, los jóvenes continúan enfrentando mayores barreras de acceso: la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 13,9 %, duplicando el promedio registrado en la población adulta.