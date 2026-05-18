Bogoshorts fortalece la presencia del cortometraje colombiano en el Festival de Cannes
Una delegación de realizadores y productores colombianos participa en el Festival de Cannes de la mano de Bogoshorts, uno de los festivales más importantes para el cortometraje en América Latina.
Bogoshorts fortalece la presencia del cortometraje colombiano en el Festival de Cannes
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El Festival de Cannes sigue siendo uno de los escenarios más influyentes para la industria audiovisual mundial. Más allá de las alfombras rojas y los estrenos, el encuentro también funciona como una plataforma de circulación, alianzas y desarrollo para nuevos talentos del cine internacional.
El cortometraje colombiano ha comenzado a consolidar espacios propios gracias al trabajo de iniciativas como Bogoshorts, festival que durante más de dos décadas ha impulsado la creación y distribución de producciones nacionales y latinoamericanas.
En A Vivir Que Son Dos Días, Jaime Manrique, director de Bogoshorts, explicó que el festival participa actualmente en Cannes con dos colecciones de cortos colombianos y latinoamericanos, además de una delegación integrada por productores y directores que buscan conectar sus proyectos con escenarios internacionales de financiación y distribución.
Entre los proyectos presentes se encuentran varios de los cortometrajes ganadores de las Santa Lucías, reconocimientos entregados durante la más reciente edición de Bogoshorts. Según Jaime, estas producciones llegan a Cannes después de un proceso curatorial y de selección que busca destacar nuevas voces dentro del cine colombiano.
La presencia de Bogoshorts también se extiende a espacios de industria como el Short Film Corner y The New Producer Room, donde fue seleccionada la productora colombiana Melissa Zapata Montoya con un proyecto cinematográfico en desarrollo. La realizadora, enfocada en el género de terror y suspenso, es además la única representante latinoamericana dentro de ese proceso internacional.
El director destacó que la relación entre Bogoshorts y Cannes se ha fortalecido durante los últimos años a partir de alianzas y procesos de circulación que han permitido visibilizar el trabajo audiovisual colombiano en escenarios globales. También recordó que muchos de los cortometrajes que pasan por el festival posteriormente llegan a plataformas como Retina Latina y RTVCPlay.
La próxima edición de Bogoshorts se realizará del 1 al 8 de diciembre en Bogotá. El festival volverá a reunir cortometrajes nacionales e internacionales y servirá nuevamente como vitrina para producciones que más adelante buscarán espacio en festivales como Cannes, Berlín o Venecia.