Festival Graffiti busca talento local: Le contamos cómo participar en ‘Entre Cuadras’

Bogotá se ha consolidado como un referente del arte urbano en América Latina. Sus calles y espacios públicos se han convertido en escenarios para la expresión de artistas locales e internacionales, quienes han contribuido a posicionar el grafiti como una manifestación cultural de la ciudad.

De acuerdo con Colombia Travel, Bogotá cuenta con cerca de 8.000 artistas urbanos. Además, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha documentado la evolución de estas expresiones a través de publicaciones como el Diagnóstico de Arte Urbano y Grafiti 2013-2023, que recoge los procesos y transformaciones de esta práctica artística en la capital.

En ese contexto, la apertura de convocatorias locales financiadas por el Estado representan una oportunidad significativa de profesionalización para el gremio de artistas. Gracias a normativas como el Decreto Distrital 75, la ciudad ha transitado a intervenciones reguladas que respetan el entorno y generan un impacto comunitario positivo.

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Al recibir incentivos económicos, insumos y espacios adecuados a través de las redes comunitarias de Bogotá Distrito Grafiti, los artistas locales no solo demuestran su trayectoria técnica, sino que también aseguran un sustento formal para seguir enriqueciendo el paisaje cultural de sus entornos.

Convocatoria de grafiti en Tunjuelito: ¿cómo participar?

En ese sentido, la Mesa Local de Graffiti de Tunjuelito ha lanzado la convocatoria ‘Entre cuadras: Festival de graffiti’, iniciativa que busca llenar de color los espacios públicos invitando de manera pública a grafiteros, grafiteras y artistas urbanos a participar de el próximo 14 y 15 de noviembre.

La organización ha dispuesto de 19 cupos oficiales destinados a creadores que deseen plasmar su talento en la localidad. Los artistas seleccionados contarán con una cobertura integral para garantizar el óptimo desarrollo de sus propuestas visuales durante los dos días de jornadas.

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Los artistas seleccionados contarán con:

• Materiales y espacios: Aerosoles, muros previamente fondeados y listos para intervenir.

• Logística: Almuerzo e hidratación durante todo el fin de semana del evento.

• Reconocimiento: Incentivo económico por la obra finalizada.

Pasos para Inscribirse:

Para acceder a uno de los 19 cupos disponibles, los aspirantes deben postularse de manera digital:

1. Diligenciar el formulario oficial: Ingresar los datos personales y de contacto solicitados por la Alcaldía Local de Tunjuelito a través del enlace de la convocatoria.

2. Adjuntar el portafolio artístico: Cargar un documento digital o enlace que recopile algunas obras, intervenciones y bocetos previos.

3. Preparar documentación para el pago: En caso de resultar seleccionado, el artista debe presentar obligatoriamente los siguientes documentos vigentes a su nombre para tramitar el incentivo económico:

• RUT (Registro Único Tributario) actualizado.

• Certificación bancaria vigente.

• Cédula de ciudadanía legible.

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La iniciativa busca consolidar el arte urbano como una herramienta de transformación social del espacio público en el sur de Bogotá. Por ello, la Alcaldía Local invita a los habitantes de Tunjuelito a difundir la convocatoria y motivar a los artistas de sus barrios a participar en este festival.

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