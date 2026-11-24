El ‘wokismo’ o ‘woke’ es un término originado en las comunidades negras de los Estados Unidos que ganó relevancia al asociarse con representar la conciencia social frente a las injusticias y a las normas o imposiciones que a lo largo de la historia se han ido estableciendo en diversos sectores sociales.

El diccionario de Oxford lo define como: “alerta ante la injusticia en la sociedad, especialmente el racismo”, consolidándose socialmente como un movimiento o forma de postura de carácter no violento que permite dar reconocimiento tanto a numerosas ideologías o conductas, como a grupos históricamente marginalizados de la sociedad.

¿Qué causas o intereses sociales apoya la denominada cultura ”Woke"?

Este movimiento o corriente social se asocia a distintos temas que son de importancia en conversación a nivel mundial tales como:

Antirracismo

El feminismo

Derechos a las personas transexuales

Protección a minorías

Libertad de expresión

Aspectos de la comunidad LGTBIQ+

Perspectivas orientadas hacia la educación y cultura.

Rechazo a los denominados valores tradicionales.

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¿Qué dijo De La Espriella acerca del “Wokismo”?

El hecho se remonta al pasado 15 de octubre, cuando durante una alocución presidencial, el mandatario se refirió de manera directa hacia este movimiento con las siguientes palabras: “El ‘wokismo’ es uno de los grandes cánceres que amenaza la unidad nacional y la sociedad colombiana”.

Tras este anuncio, De La Espriella le declaró la guerra a este tipo de intereses que incurran en su forma de gobierno, de tal forma que las confrontará en diversos escenarios como la cultura, educación y su influencia en las entidades públicas.

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¿Qué ocurrió luego del pronunciamiento para De La Espriella?

Este 23 de noviembre, mediante una notificación del Consejo de Estado, se le informó al presidente Abelardo De La Espriella acerca de abstenerse de dirigirse con comentarios descalificadores hacia las personas o grupos que sean seguidores del Wokismo (cultura Woke), luego de dirigirse negativamente hacia estos durante una alocución.

Adicionalmente, la alta corte le dio la orden de eliminar el material audiovisual de sus redes sociales y de los canales institucionales en un lapso de cinco días. En el fallo aseguran que dentro de la constitución colombiana se tiene como uno de los pilares el Estado pluralista, que debe de promover la igualdad y la diversidad social en todos los ámbitos.

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