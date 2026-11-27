Delincuentes asaltaron la casa del director de Medicina Legal
Según fuentes judiciales, los delicuentes forzaron la caja fuerte y revolcaron la casa, que, por fortuna, estaba sola.
Justicia
Caracol Radio conoció que cuatro hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda del director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, ubicada en la zona norte de Bogotá.
Según fuentes judiciales, los sujetos forzaron la caja fuerte y revolcaron la casa, situada en la carrera 23 con calle 188A, que, por fortuna, se encontraba sola al momento de los hechos.
Por ahora, no se conoce el monto de lo hurtado. No obstante, se informó que no hay personas lesionadas.
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Entre tanto, Caracol Radio conoció una imagen captada por las cámaras de seguridad en la que se observa la placa del vehículo en el que se movilizaban los responsables.
Los sujetos abandonaron el inmueble a las 7:04 minutos de la noche de este jueves en un vehículo de color blanco de placas NIT036.
Las autoridades buscan a los responsables del hurto.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...