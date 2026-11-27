Justicia

Caracol Radio conoció que cuatro hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda del director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, ubicada en la zona norte de Bogotá.

Según fuentes judiciales, los sujetos forzaron la caja fuerte y revolcaron la casa, situada en la carrera 23 con calle 188A, que, por fortuna, se encontraba sola al momento de los hechos.

Por ahora, no se conoce el monto de lo hurtado. No obstante, se informó que no hay personas lesionadas.

Lea también: Medicina Legal reportó que van más de 64.000 valoraciones por hechos de violencia contra la mujeres

Entre tanto, Caracol Radio conoció una imagen captada por las cámaras de seguridad en la que se observa la placa del vehículo en el que se movilizaban los responsables.

Los sujetos abandonaron el inmueble a las 7:04 minutos de la noche de este jueves en un vehículo de color blanco de placas NIT036.

Las autoridades buscan a los responsables del hurto.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: