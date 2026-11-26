Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Surasak Suwanmake)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 26 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que se caracterizan por su estabilidad y prosperidad; para los cumpleañeros pueden avecinarse bendiciones en todos los campos.

El número de la suerte para los festejados será el 4070. Como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió colocar canela en polvo en los zapatos que vaya a usar hoy, mientras repite: “Colocando esta canela, llegué prosperidad y riqueza en este nuevo año que comienza”.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: blanco.

blanco. Número del día: 2068.

2068. Recomendación: hacer una oración al Dr. José Gregorio Hernández y encender una vela blanca.

hacer una oración al Dr. José Gregorio Hernández y encender una vela blanca. Código sagrado: para las personas que quieren independizarse o iniciar un negocio, repetir 27600.

para las personas que quieren independizarse o iniciar un negocio, repetir 27600. Fruta: Manzana verde.

Manzana verde. Decreto del día: “Señor, tú mano poderosa este hoy y siempre”.

“Señor, tú mano poderosa este hoy y siempre”. Lectura recomendada: salmo 26.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 26 de noviembre:

Cáncer

Es momento de revisar la parte emocional e identificar qué aspectos necesitan atención, solución o fortalecimiento. En el ámbito económico podrían presentarse mejoras y algunas situaciones que llevan tiempo esperando comenzarán a resolverse de una manera especial. También puede concretarse un proyecto que tienen en mente. Se avecina un buen cierre de año, así que mantengan la calma y confíen en que las cosas pueden avanzar.

Número de la suerte: 3078

Escorpio

Es importante tener cuidado con los sentimientos negativos y evitar que la desesperación les haga perder la calma. La oración y la tranquilidad serán fundamentales para afrontar este momento. En el ámbito laboral podrían llegar oportunidades con buenas perspectivas y estabilidad. Además, la parte económica se activa a su favor; puede que reciban un pago, ganen dinero o logren saldar una deuda pendiente.

Número de la suerte: 0962

Piscis

No se desesperen si algunas situaciones no han salido como esperaban. Es importante tener paciencia y buscar la manera de resolver cada asunto de la mejor forma. Si tienen procesos o documentos pendientes relacionados con la justicia, podrían encontrar una solución pronto. Esto les permitirá recuperar la tranquilidad y la fortaleza para disfrutar de los buenos momentos que están por llegar.

Número de la suerte: 7509

Tauro

Es momento de fortalecer y equilibrar la parte sentimental. En el amor deben prestar mayor atención a sus relaciones y procurar que las cosas fluyan de la mejor manera. Quienes estén pensando en cambiar de casa podrían concretar ese propósito antes de finalizar el año, lo que sería positivo para comenzar el 2027 con una nueva energía. Un buen movimiento también podría favorecer la llegada de la fortuna.

Número de la suerte: 4044

Virgo

Antes de finalizar el año podrían presentarse situaciones que los saquen de su zona de confort. Aunque algunos momentos sean difíciles, también serán una oportunidad para valorar, comprender y cambiar aquello que sea necesario. En el ámbito laboral, algunas personas de este signo recibirán un reconocimiento o encontrarán nuevas oportunidades. Eviten los conflictos y procuren mantener la calma durante este cierre de año.

Número de la suerte: 1577

Capricornio

Un dinero que estaban necesitando podría llegar en este cierre de año y ayudarles a recuperar la tranquilidad. Sin embargo, deben prestar atención a su salud, especialmente al cuidado de la vista. También es importante mantener la discreción frente a sus proyectos y planes. No compartan todo lo que tienen en mente y eviten exponerse a envidias o comentarios negativos.

Número de la suerte: 8901

Géminis

Se avecinan situaciones interesantes y momentos de felicidad. Antes de terminar el año, revisen los documentos, compromisos y deudas que tengan pendientes, e intenten poner todo en orden para comenzar el 2027 con mayor tranquilidad. Se aproxima un cierre de año favorable, con buenas perspectivas y motivos para sentirse felices. Resuelvan los asuntos pendientes para que nada interrumpa las oportunidades que están por llegar.

Número de la suerte: 8850

Libra

La parte económica y emocional puede mantenerse a su favor, con oportunidades para alcanzar mayor estabilidad. Algunas personas de este signo recibirán invitaciones a viajes o salidas; si tienen la posibilidad de aceptar, podría ser una buena experiencia para conocer otros lugares y renovar energías. Además, un proyecto que tienen en mente podría concretarse antes de finalizar el año y traerles una gran alegría.

Número de la suerte: 0428

Acuario

La carga de trabajo podría aumentar durante este cierre de año, pero es importante mantener una actitud positiva y concentrarse en sacar adelante sus responsabilidades. Los juegos de azar podrían estar a su favor y traer resultados positivos. En cuanto a la salud, presten especial atención a la espalda y, particularmente, a la columna vertebral.

Número de la suerte: 4980

Aries

La escalera del éxito será el camino que deberán recorrer durante este cierre de año. Tendrán que hacer esfuerzos y asumir algunos sacrificios, pero lo importante será no detenerse ni juzgar las situaciones que se presenten. Si mantienen la constancia, podrán alcanzar sus objetivos. Además, algunas personas de este signo recibirán finalmente un dinero que les debían.

Número de la suerte: 0133

Leo

La estabilidad comenzará a estar de su lado. No tengan miedo, pues algunas situaciones empezarán a mejorar; lo importante es tener claridad sobre lo que quieren conseguir y trabajar para lograrlo. También podrían reencontrarse con personas del pasado y cumplir metas que les darán tranquilidad. Se avecinan buenos proyectos para 2027, así que estén atentos a las oportunidades.

Número de la suerte: 1568

Sagitario

El hogar estará rodeado de felicidad y fraternidad. Quienes estén buscando vivienda podrían encontrar una solución antes de finalizar el año, pues se presentan posibilidades relacionadas con la compra de casa o finca raíz. Además, tendrán una energía favorable para los negocios, las compras y las ventas, por lo que podrían concretar movimientos importantes.

Número de la suerte: 8419

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