“Viene a cobrar viejos dolores”: José Félix Lafaurie sobre enfrentamiento con MinAgricultura. Colprensa/Prensa Defensores de la Patria

El Ministerio de Agricultura indicó que ganó una acción de tutela contra la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) por la información solicitada sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado.

Según la cartera, un juez ordenó al gremio completar sus respuestas a 61 requerimientos y entregar los soportes documentales en un plazo improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación del fallo.

La tutela fue concedida al considerar vulnerado el derecho fundamental de petición de la entidad, indicó el Ministro de Agricultura Indalecio Dangond.

El pronunciamiento de la cartera de Agricultura, se refiere a la obligación de entregar información. No reporta que el juez haya determinado irregularidades en el manejo de los recursos ni que haya ordenado cambiar la administración del Fondo.

“Nuestra obligación es proteger los recursos para fiscales que pertenecen a los ganaderos colombianos y garantizar que sean administrados con transparencia, eficacia y estricta sujeción a la ley. Por ello, ejerceremos todas las facultades de inspección, vigilancia, supervisión y control que nos corresponden”, afirma el ministerio.

RESPUESTA FEDEGÁN

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) salió al paso del comunicado en el que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció una “victoria judicial” contra el gremio y aseguró que entregó la información solicitada sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado.

Fedegan afirmó que la documentación fue radicada ante el Ministerio el pasado 13 de noviembre, mediante un disco duro que contenía más de 190 GB de información.

“Resulta sorprendente que el Ministerio haya decidido divulgar públicamente una interpretación del fallo antes de que FEDEGÁN haya tenido la oportunidad de conocerlo y ejercer los derechos procesales que le corresponden”, aseguró la entidad en sus redes sociales.

La organización gremial sostuvo que, al momento de emitir su pronunciamiento, no había sido notificada formalmente del fallo judicial.

Aunque manifestó que respetará las decisiones judiciales y que actuará conforme a derecho una vez conozca la providencia, advirtió que una decisión relacionada con el derecho de petición no constituye, por sí misma, un pronunciamiento sobre la legalidad, transparencia o eficiencia en el manejo de los recursos parafiscales ganaderos.

La Federación también recordó que el Ministerio de Agricultura tiene responsabilidades en la orientación y supervisión del Fondo Nacional del Ganado.

Según expuso, la cartera preside, a través del ministro o su delegado, la Junta Directiva del Fondo, participa en la aprobación de sus planes anuales de inversiones y gastos y debe hacer seguimiento y evaluación a sus programas y proyectos.

“La parafiscalidad es el aporte de los ganaderos a la política pública, no una autorización para que el Estado renuncie a sus responsabilidades”, asegura en su comunicado.