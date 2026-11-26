Investigan si la banda La Terraza de Medellín estuvo detrás del fallido asalto al éxito Cartagena

Caracol Radio conoció en exclusiva un video captado con un dron del comando COPES de la Policía, que registró el momento exacto en que la Fuerza Pública logró ingresar al Éxito ubicado en el barrio La Castellana, en Cartagena, tras 17 horas de permanecer secuestradas por tres sujetos que ingresaron al establecimiento alrededor de las ocho de la mañana del 23 de noviembre.

En el video se puede apreciar la angustia de las personas, que empiezan a moverse y agacharse tras ver a los uniformados, quienes se encuentran fuertemente armados. Incluso, llama la atención cómo un hombre se tira al suelo y se ve cómo es enfocado por una mira.

La imagen permite distinguir el restaurante Frisby.

Los hechos indican que los secuestradores les solicitaron a las trabajadoras que prepararan comida mientras estaban a la espera de tener una respuesta sobre la exigencia económica que estaban haciendo, cercana a los 7.000 millones de pesos.

Asimismo, se pueden apreciar las mesas en las que se ven alimentos que fueron ingeridos por quienes permanecían en cautiverio, como paquetes de maní y botellas.

Toma aérea de un dron captó el ingreso al Éxito

Recordemos que varios testigos han dicho que los secuestradores los obligaron a tomar licor, al parecer, con el objetivo de camuflarse entre ellos ante la posibilidad de una fuga cuando ingresara la Fuerza Pública.

En la imagen captada con el dron también se puede apreciar la superficie de todo el supermercado.

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