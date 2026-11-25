La expulsión de Felipe Marín frente a Once Caldas al minuto 40 en el Estadio Palogrande, trajo consigo una ola de polémica. Nacional emitió un comunicado quejándose del arbitraje de Jhon Ospina y pidiendo revelar los auidos del VAR de la acción, situación que terminó ocurriendo, y que retrató el error del juez central.

Nacional se queja del arbitraje ante Once Caldas y pide audios del VAR: “Expulsión fue inexplicable”

Como era de esperarse, el club Verdolaga presentó una apelación a la decisión, argumentando antecedentes (del árbitro), así como reconocimiento del error arbitral, partiendo del audio del VAR.

“La acción del jugador consistió en un simple roce, constitutivo de una acción temeraria que se realizó con intensidad media, que de ninguna manera puede tipificarse como juego brusco”, explicó el club, pidiendo la nulidad de la suspensión.

Federación Colombiana publicó los audios del VAR de Once Caldas vs. Nacional

¿Qué dijo el Comité Disciplinario de la Dimayor?

Este martes, previo al partido de Nacional contra Medellín que se disputará el miércoles en condición, la Dimayor emitió la resolución del caso, en la que el Comité Disciplinario decidió no aceptar la apelación del club Verdolaga.

“El Comité decidió no reponer la sanción impuesta al jugador Andrés Felipe Marín Bernal... al concluir que no se acreditó la existencia de un error manifiesto en la decisión arbitral susceptible de rectificación”, se lee inicialmente.

En una de las explicaciones de la determinación, se refieren al video del VAR que se reveló por parte de la FCF y que, deja entrever el error del juez Jhon Ospina. Por el contrario, le dieron la derecha al informe que presentó el árbitro vallecaucano.

“En cuanto al video y los audios aportados, el Comité advierte que dicho material no desvirtúa los hechos consignados en el informe arbitral, que son el objeto de la presunción de veracidad”, manifestó el Comité.

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“Lo que el material ofrece es una valoración distinta de esos mismos hechos, y esa diferencia de valoración, por las razones expuestas, no configura un error manifiesto ni habilita a este Comité para reevaluar la intensidad de la entrada”, añaden.

Así las cosas, se mantuvo la sanción de un partido para Felipe Marín por “juego busco grave” contra el defensor de Once Caldas, Jorge Cardona. El volante verdolaga no estará en el clásico, pero se espera que vuelva a hacer parte de la convocatoria para el sábado en su visita a Santa Fe.