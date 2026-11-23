La representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, continúa en su cargo y no ha presentado formalmente su carta de renuncia, pese a la solicitud que le hizo la dirección de su colectividad luego de los cuestionamientos relacionados con los títulos académicos y las certificaciones laborales que habría presentado en su trayectoria profesional.

El caso ha generado diferencias dentro del Pacto Histórico, desde donde varios integrantes de la bancada han pedido que la congresista se aparte de su curul, mientras avanzan las verificaciones sobre los documentos que hacen parte de su hoja de vida.

El pasado sábado 21 de noviembre, Estrada se pronunció a través de su cuenta en la red social X. En su declaración no anunció su salida del Congreso y comunicó que designó al abogado Santiago Trespalacios para asumir su defensa frente a los señalamientos.

La representante indicó que, por recomendación de su equipo jurídico, no se referirá públicamente a los hechos y que estará atenta a los requerimientos y llamados que realicen las autoridades competentes.

Después de conocerse los cuestionamientos sobre su formación académica y experiencia laboral, algunas de sus cuentas en redes sociales también fueron restringidas o cerradas.

El Pacto Histórico le pidió apartarse del Congreso

La dirección del Pacto Histórico rechazó la presentación de documentos falsos y solicitó formalmente a la representante que renuncie a su curul. La colectividad también convocó a su Comisión Nacional de Ética Provisional para estudiar el expediente este lunes 23 de noviembre y evaluar las actuaciones correspondientes dentro de la organización política.

La solicitud se produce en medio de los reclamos de integrantes de la misma bancada. Entre quienes han pedido su salida están las congresistas Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, y el representante Daniel Monroy, quienes han cuestionado su permanencia en el Congreso mientras se conocen nuevos elementos relacionados con su hoja de vida.

La situación también abrió una discusión sobre las consecuencias que podría tener el caso para la representación del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes. Uno de los escenarios que se ha puesto sobre la mesa es la eventual aplicación de la figura constitucional de la silla vacía, en caso de que se configuren los presupuestos legales para su procedencia dentro de un proceso penal.

Si Estrada presenta su renuncia y esta es aceptada antes de que se configure una eventual sanción que impida reemplazarla, la siguiente persona en la lista cerrada del Pacto Histórico para ocupar la curul sería Luisa Fernanda Giraldo Villada. Sin embargo, cualquier decisión sobre el reemplazo dependerá de las condiciones jurídicas y del momento en que se produzca una eventual vacancia.

Universidades y entidades verifican los documentos

Los cuestionamientos sobre la trayectoria académica de Estrada incluyen documentos relacionados con estudios universitarios, bachillerato y experiencia laboral.

La Universidad Nacional de Colombia confirmó que la representante no cursó estudios ni obtuvo un título en Ingeniería de Minas y Metalurgia en esa institución. Además, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las actuaciones correspondientes.

También se conocieron verificaciones relacionadas con un supuesto título de la Universidad de Antioquia, institución que no ofrece el programa académico mencionado. A esto se suman las dudas sobre un diploma de bachillerato atribuido a la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, donde la congresista habría cursado hasta octavo grado.

Los cuestionamientos también involucran una supuesta tarjeta profesional ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) y una certificación de experiencia laboral relacionada con la empresa minera Aris Mining.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer las circunstancias relacionadas con los soportes presentados por la representante, incluidos aquellos que habrían sido utilizados para suscribir un contrato por 78 millones de pesos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025.

La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en la documentación y si hay responsabilidades disciplinarias derivadas de los hechos.