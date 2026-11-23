Medellín

La Gobernación de Antioquia avanza en la agenda que conmemora el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se cumple este miércoles, 25 de noviembre.

Actividades académicas y culturales

En los más recientes días se han desarrollado proyecciones de películas y foros en los que expertos analizan las diferentes maneras de los escenarios de violencia contra las mujeres.

En la agenda se proyectó la película Bella, que plantea una conversación sobre la espiral de violencias contra las mujeres que suelen presentarse en las relaciones afectivas.

Además, se analizó el avance y los desafíos en la implementación de la Ley 2453 de 2025 o Ley de Violencias contra las Mujeres en Política.

El foro «A un año de sanción de la Ley de Violencias contra las Mujeres en Política» fue realizado en alianza con la Asamblea Departamental de Antioquia, a través de su Comisión para la Equidad de la Mujer.

Organizadores de los encuentros

Estos encuentros han sido organizados por la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y han tenido el apoyo de la Asamblea de Antioquia por medio de su Comisión para la Equidad de Género y las administraciones municipales donde se han desarrollado las actividades.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, explicó que “prevenir las violencias contra las mujeres implica reconocerlas incluso cuando se presentan de manera sutil, se justifican o se confunden con expresiones de amor y cuidado”.

Debe haber trabajo institucional

Para la funcionaria, se debe exigir que las instituciones respondan cuando las mujeres ven amenazados sus derechos por ejercer sus liderazgos.

Dijo la secretaria que “desde la Gobernación de Antioquia trabajamos para que las mujeres puedan tomar decisiones libremente, participar en los escenarios públicos y vivir sin miedo. No podemos normalizar ninguna forma de violencia”.

Reflexión a partir de una película

En el municipio de La Ceja, con la proyección de la película Bella, se pudo reflexionar sobre las señales de violencia que pueden pasar inadvertidas en las relaciones afectivas y que son graves cuando no tienen manejo.

Los asistentes participaron en una conversación sobre el aislamiento, la dependencia emocional, la pérdida de autonomía y la importancia de reconocer estas señales y contar con redes de apoyo.

Violencia contra las mujeres en la política

Durante el foro que analizó los avances y desafíos en la implementación de la Ley 2453 de 2025, que establece medidas para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres en política, se mostraron los desafíos para su cumplimiento.

Desde comienzo de este año, se están atendiendo 22 casos registrados en cinco subregiones y 12 municipios, relacionados con casos de violencia contra las mujeres en política.

Frente a este panorama y de cara a las elecciones de autoridades locales de 2027, Antioquia cuenta desde enero de 2026 con un protocolo departamental para atender este tipo de violencias.

Programación para esta semana

Hoy lunes, 23 de noviembre, y mañana martes, 24 de noviembre, se desarrollará el Octavo Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos, que tendrá lugar en la Universidad EAFIT.