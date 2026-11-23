Las lluvias registradas durante las últimas horas en Medellín ocasionaron afectaciones en viviendas y desbordamientos de quebradas en distintos sectores del occidente de la ciudad. Las autoridades activaron recorridos preventivos y acciones de atención a las familias afectadas, ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que las lluvias se concentraron especialmente en la parte alta de la comuna San Javier y en el corregimiento de San Cristóbal. De acuerdo con el mandatario, la quebrada La Iguaná alcanzó nivel rojo, por lo que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín realizó recorridos preventivos en su cuenca y en otros sectores del occidente de la ciudad.

A través de sus canales de comunicación, Gutiérrez entregó un reporte sobre las condiciones registradas y pidió a los ciudadanos evitar las actividades al aire libre mientras se presentan las lluvias.

Las precipitaciones también ocasionaron afectaciones en viviendas del corregimiento de San Cristóbal. Según confirmó el alcalde, tres inmuebles resultaron afectados por inundaciones, situación que llevó a activar los equipos de atención social de la Administración Distrital para acompañar a las familias y establecer sus necesidades.

“Debido a las fuertes lluvias, tres viviendas resultaron afectadas por inundaciones en el corregimiento de San Cristóbal. Ya activamos a nuestro equipo social de la Alcaldía de Medellín para acompañar a las familias y atender sus necesidades”, señaló el mandatario.

Autoridades mantienen monitoreo en el occidente de Medellín

La Administración Distrital indicó que mantiene el seguimiento a las condiciones de las quebradas y a las situaciones que puedan presentarse en los sectores afectados. El reporte también advierte que se espera que las lluvias continúen, por lo que las autoridades mantienen las acciones de prevención y atención.

El nivel rojo de la quebrada La Iguaná representa una condición que requiere atención y seguimiento por parte de los organismos de respuesta, especialmente en los sectores ubicados cerca de su cauce. Por esta razón, los recorridos de Bomberos Medellín buscan verificar las condiciones de la cuenca e identificar posibles situaciones que puedan poner en riesgo a las comunidades.

Ante este panorama, el llamado de las autoridades es a permanecer atentos a los reportes oficiales, evitar actividades al aire libre durante las precipitaciones y tomar precauciones en zonas cercanas a quebradas y puntos susceptibles de inundación.

Las familias afectadas en San Cristóbal recibirán acompañamiento del equipo social del Distrito, mientras continúan las labores de seguimiento en el occidente de Medellín y se evalúa la evolución de las condiciones climáticas.