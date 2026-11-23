La empresa neerlandesa de tecnología de geolocalización TomTom ubicó a Medellín en el puesto #11 de su medición sobre congestión vial en el planeta. El estudio, que evalúa el comportamiento del parque automotor en centenares de urbes, sitúa a la ciudad como la segunda con mayor volumen de tráfico en Colombia, por detrás de Bogotá, que ocupa el séptimo lugar.

De acuerdo con las cifras recolectadas por los sistemas de navegación durante 2025, el nivel de congestión en las vías de Medellín alcanzó el 66,9%. Este porcentaje representa un incremento de 3,4 puntos frente a los registros de 2024 e indica que los conductores emplearon casi dos tercios más de tiempo en sus desplazamientos en comparación con los horarios en los que las vías operan sin interrupciones.

Tiempos y velocidades de desplazamiento

El impacto de esta situación en la rutina de los habitantes se traduce en una pérdida de 153 horas al año por persona, tiempo que los usuarios de vehículos pasan detenidos o avanzando a marcha lenta en las horas de mayor flujo.

En cuanto a los registros de desplazamiento, la velocidad en la malla vial de la ciudad se situó en 20,7 kilómetros por hora. Durante las franjas de ingreso y salida de las jornadas laborales, este indicador descendió hasta los 15,9 kilómetros por hora.

El informe también detalla los momentos de mayor saturación en las calles. La fecha con el registro más elevado del año ocurrió el 4 de diciembre de 2025. A las 5:00 de la tarde de esa jornada, el indicador de congestión marcó un 206%, lo que triplicó la duración habitual de los recorridos en los corredores viales de la ciudad.

Las 15 ciudades con mayor congestión en el mundo

El listado mundial de congestión vehicular de TomTom está encabezado por Ciudad de México con un 75,9%, seguida por Bengaluru (India) con un 74,4%, Dublín (Irlanda) con un 72,9%, Łódź (Polonia) con un 72,8% y Pune (India) con un 71,1 %. Los siguientes puestos corresponden a Lublin (Polonia) con un 70,4%, Bogotá (Colombia) con un 69,6%, Arequipa (Perú) con un 69,5%, Lima (Perú) con un 69,3% y Bangkok (Tailandia) con un 67,9%. En el puesto once se ubica Medellín (Colombia) con un 66,9%, por delante de Dávao (Filipinas) con un 66,2%, Cali (Colombia) con un 65,6%, Poznan (Polonia) con un 64,9% y Recife (Brasil) con un 64,7%.