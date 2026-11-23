Medellín

Dos hombres fueron capturados en el barrio Álamos, ubicado en la comuna 4 (Aranjuez) de Medellín, por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto y receptación. La detención se produjo durante labores de patrullaje preventivo desarrolladas por las autoridades en este sector del nororiente de la ciudad.

El operativo contó con el apoyo del sistema de reconocimiento de placas (LPR), una herramienta tecnológica que facilitó la identificación y rastreo en tiempo real de los sospechosos. Gracias a esta articulación, las patrullas lograron interceptar a los implicados en la carrera 55 con calle 89.

Elementos recuperados y proceso judicial

Durante la intervención policial, las autoridades lograron la recuperación de una motocicleta y dos teléfonos celulares que habían sido hurtados. Asimismo, en el lugar de los hechos se procedió con la inmovilización de un vehículo en el que se movilizaban los señalados y que habría sido empleado para cometer el ilícito.

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Tanto los dos hombres capturados como los elementos recuperados y el automotor inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será esta entidad la encargada de adelantar las audiencias preliminares y definir la situación judicial de los implicados.