Medellín

El Concejo Distrital aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo 112, iniciativa mediante la cual la capital antioqueña define un presupuesto de $12,1 billones para la vigencia 2027. Con este monto, una de las principales ciudades de Colombia proyecta financiar las metas del último año de gobierno de la administración de Federico Gutiérrez.

De acuerdo con el secretario de Hacienda distrital, Orlando Uribe Villa, la estructura financiera busca consolidar la eficiencia del gasto público y concentrar los recursos en sectores estratégicos para el desarrollo urbano, tales como educación, salud, seguridad e infraestructura.

Alta proporción destinada a inversión

Uno de los puntos centrales del proyecto radica en que el 76,6 % del presupuesto total se destinará a inversión, cifra que equivale a $9,3 billones dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Estos recursos respaldarán proyectos de alto impacto como la construcción de megacolegios, la red de jardines infantiles Buen Comienzo y la renovación de escenarios deportivos.

En contraste, los gastos de funcionamiento del Distrito se ubican en $1,36 billones, lo que representa el 11,2 % del total de los recursos. Por su parte, el servicio de la deuda asciende a $1,02 billones, correspondiente al 8,4 % del presupuesto general aprobado en esta primera instancia.

Sectores con mayor asignación de recursos

En la distribución sectorial del plan de inversiones, Educación y Salud encabezan las prioridades financieras de la ciudad con asignaciones de $2,09 billones y $1,8 billones, respectivamente. A estos rubros les siguen Seguridad y Convivencia con $618.352 millones, Infraestructura Física con $562.729 millones y Gestión y Control Territorial con $545.940 millones.

La iniciativa también contempla partidas para Inclusión Social y Familia ($470.392 millones), el Instituto de Deportes y Recreación —Inder— ($450.259 millones) y el programa Buen Comienzo ($390.000 millones). Asimismo, se asignan recursos para Movilidad ($327.908 millones), Medio Ambiente ($178.838 millones) y Cultura Ciudadana ($160.664 millones).

Ruta hacia la aprobación definitiva

Superada esta etapa en comisión, el proyecto de acuerdo pasará a segundo debate en la plenaria del Concejo Distrital antes de convertirse en norma municipal. Con esta hoja de ruta financiera, Medellín busca asegurar la ejecución del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027 durante el cierre del actual periodo administrativo.

Récord histórico de presupuesto

El monto proyectado marca un récord histórico en términos nominales para el Distrito, al superar por primera vez la barrera de los $12,1 billones y consolidar una senda de crecimiento sostenido en sus finanzas públicas. Asimismo, esta disponibilidad de recursos posiciona a Medellín entre las administraciones territoriales con mayor presupuesto del país, ubicándose únicamente por debajo de la capital de la República en volumen de inversión proyectada.