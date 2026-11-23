Medellín, Antioquia

Un total de 41 animales de compañía encontraron un nuevo hogar durante la cuarta gran adoptatón del año “Todos Somos Criollos”. Realizada por la Alcaldía de Medellín en la plazoleta del Museo de Arte Moderno. Con esta jornada, la ciudad alcanza cerca de 4.200 perros y gatos entregados en adopción desde el inicio de la actual administración.

Durante el encuentro, 21 gatos y 20 perros recibieron una segunda oportunidad en familias que asumieron el compromiso de brindarles protección, cuidado y cariño. La actividad también se convirtió en un espacio para promover la tenencia responsable y sensibilizar a los ciudadanos sobre el bienestar animal.

Uno de los principales mensajes de la jornada estuvo relacionado con la protección de los animales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Por eso, los asistentes se sumaron a la firma del Manifiesto Antipólvora, una iniciativa que busca generar conciencia sobre los efectos negativos de estos artefactos en la fauna doméstica y silvestre.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, destacó que estos espacios permiten encontrar hogares para los animales del Centro de Bienestar Animal La Perla. Al mismo tiempo, promover celebraciones responsables, sin pólvora y con alternativas de entretenimiento que no pongan en riesgo la vida.

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Aunque terminó la cuarta gran adoptatón del año, las posibilidades de adopción continúan abiertas

El llamado cobra especial importancia durante la temporada decembrina, pues las explosiones pueden provocar miedo, ansiedad y graves afectaciones en perros y gatos. Por esta razón, la Administración Distrital invita a la ciudadanía a evitar el uso de pólvora y proteger a los animales.

Asimismo, recordó que adoptar una mascota implica una responsabilidad de largo plazo. Antes de recibir un perro o un gato en casa, es importante que las familias evalúen su capacidad para asumir los cuidados; la alimentación, la atención veterinaria y el tiempo que estos animales necesitan.

La jornada dejó historias como la de Angie Obando, quien adoptó a una perrita llamada Colcha y le abrió las puertas de su hogar. De este modo, los interesados pueden visitar el Centro de Bienestar Animal La Perla, ubicado en Belén Altavista o comunicarse con el equipo de adopciones a través de la línea 311 798 7303.

Con estas iniciativas, Medellín continúa promoviendo la adopción responsable y el compromiso ciudadano con la protección de los animales.