Guarne, Antioquia

La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció sobre la polémica que involucra al alcalde de Guarne, Diego Grisales, y a la periodista Luz Adriana Morales, del medio digital Hora 12, luego de un altercado registrado el sábado 21 de noviembre durante una reunión con familias afectadas por los retrasos en el proyecto de vivienda Arrayanes.

A través de un comunicado, la organización rechazó las presuntas agresiones e intimidaciones contra la comunicadora, quien buscaba obtener respuestas del mandatario sobre los incumplimientos en este proyecto habitacional, cuya construcción debía comenzar en 2023 y que tenía prevista su entrega para agosto de 2026.

Según lo expuesto por la FLIP, la periodista solicitó una entrevista al alcalde para conocer su posición frente a los retrasos del proyecto. Aunque inicialmente el mandatario manifestó que la atendería después de reunirse con las familias, posteriormente le exigió retirarse del encuentro, argumentando que se trataba de un espacio privado.

La Fundación señaló que, en un video de lo sucedido, se observa cómo un integrante del esquema de seguridad del alcalde arrinconó a la periodista para obligarla a salir. Además, aseguró que el mandatario le gritó e intentó quitarle su teléfono celular.

Durante el altercado, una integrante del equipo de trabajo del alcalde también habría calificado a Morales de “cizañera” y “acosadora”, mientras que el mandatario la señaló de ser una periodista de oposición y de atacar a su administración.

Solicitud de investigación al caso

Ante esta situación, la FLIP instó al alcalde Diego Grisales y a su equipo de trabajo a abstenerse de intimidar y estigmatizar a Luz Adriana Morales, así como a garantizar el respeto por su ejercicio periodístico.

De igual manera, solicitó a la Procuraduría Regional de Antioquia revisar lo sucedido y determinar si existen posibles faltas disciplinarias.

Finalmente, la Fundación reiteró que los proyectos de vivienda y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades son asuntos de interés público y que los periodistas tienen derecho a formular preguntas sobre la gestión de las autoridades.