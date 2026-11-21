El ministerio de Minas y Energía confirmó un nuevo desembolso de $300.000 millones para atender las obligaciones que Air-e Intervenida mantiene con las empresas generadoras de energía, principalmente térmicas, en medio de la crisis financiera que enfrenta la compañía.

Este nuevo giro se suma a los primeros $600.000 millones desembolsados, para un total de $900.000 millones dentro del esquema de financiación de hasta $1,2 billones autorizado en documento CONPES para reducir la presión sobre las generadoras que necesitan liquidez para adquirir el combustible requerido para mantener sus plantas disponibles ante el fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con el CONPES 4216, con corte al 30 de septiembre Air-e acumulaba $6,293 billones en cuentas por pagar, de los cuales $4,374 billones correspondían a obligaciones generadas después de la toma de posesión de la empresa en el 2024.

La compañía mantiene además dificultades por pérdidas del 32,96 % de energía y un recaudo equivalente al 70,96 % de lo facturado.

Se contempla que antes del 31 de diciembre del 2026, el Gobierno Nacional anuncie cuál será el futuro de la compañía que lleva energía a 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.