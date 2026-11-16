El precio de la papa aumentó un 98% en Colombia: el fenómeno de El Niño y la inflación son la causa

El bolsillo de los consumidores enfrenta una marcada presión por cuenta del alza en los alimentos frescos, estas alteraciones económicas que atraviesa el territorio nacional están estrechamente ligadas al fenómeno de El Niño. De acuerdo con el balance del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el precio de la papa registró un salto del 98% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, convirtiéndose en el producto con el mayor impacto dentro de la canasta familiar.

Esta escalada contrasta con el comportamiento moderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, cuya variación anual cerró en 6,30% y el dato mensual en apenas 0,20%.

Sin embargo, dentro del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, el comportamiento individual de varios productos agrícolas evidencian el rigor de las variaciones de temperatura y humedad sobre los cultivos de ciclo corto, además revela un escenario mucho más exigente para el presupuesto doméstico.

Los productos que más encarecieron el mercado

El grupo de alimentos perecederos acumuló una inflación anual del 15,31%, más del doble del promedio nacional. Este repunte responde a los problemas de oferta y producción derivados del fenómeno de El Niño sobre cultivos sensibles a la humedad y la temperatura.

Además del salto anual del 98% en la papa (que solo en octubre subió 8,25% frente a septiembre), el tomate registró un encarecimiento cercano al 44% en los últimos doce meses. Le siguieron las frutas frescas con un 15,90% y la carne de res y sus derivados con un 13,31%. Por su parte, los huevos con una variación anual próxima al 6%, mientras que el plátano subió 6,09% en el último mes.

El panorama de abastecimiento agrícola continúa bajo estricta vigilancia. Tras la formalización de la presencia del fenómeno de El Niño por parte del IDEAM para el ciclo 2026-2027, los reportes internacionales advierten sobre una alta probabilidad de que el evento climático se intensifique durante el primer trimestre del próximo año.

De materializarse estas condiciones sobre los ciclos de siembra y cosecha, la disponibilidad de productos frescos en las centrales de abastos seguirá condicionando el comportamiento del costo de vida, que en el último año también recibió presiones por encima del promedio en rubros como educación, salud, y restaurantes y hoteles.