Kevin David Torres Berdugo, uniformado oriundo de Barranquilla, fue uno de los dos policías asesinados durante un ataque armado contra un dispositivo policial en el municipio de Padilla, al norte del Cauca.

Los uniformados se desplazaban hacia el sector de Yarumales para participar en la inauguración de un parque para la comunidad, cuando fueron emboscados por hombres armados en la vía que comunica a Padilla con Puerto Tejada. En medio del ataque, los agresores dispararon ráfagas de fusil contra los policías.

Visitaría a su familia en una semana

La muerte de Torres Berdugo ha causado dolor entre sus familiares, especialmente porque el joven tenía previsto regresar a Barranquilla el próximo lunes para disfrutar de unos días de permiso junto a sus seres queridos.

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En diálogo con Caracol Radio, su tío, Lascario Mosquera, contó que Kevin se había graduado el año pasado de la Escuela de Policía Antonio Nariño, en Barranquilla, y que, poco después de terminar su formación, fue trasladado al departamento del Cauca.

“Él se graduó el año pasado en la Escuela Antonio Nariño, de Barranquilla, duró un mes y lo trasladaron para el Cauca”, relató su tío.

Además, recordó que el uniformado había visitado recientemente a su familia y que ya tenía previsto regresar para compartir nuevamente con ellos.

“Él llegó el 27 de octubre y se fue el 3 de noviembre. Y ahora se venía de permiso el lunes”, contó Mosquera.