El juicio oral contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Fernando Petro Burgos, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se realizará los días 20 y 21 de enero de 2027 en Barranquilla. Así lo determinó el juez segundo penal del circuito especializado de la ciudad, Hugo Carbonell.

Las diligencias serán partir de las 8:30 de la mañana y se desarrollarán de manera presencial en el edificio Telecom, ubicado en la carrera 44 No. 38-26.

Durante estas diligencias, la Fiscalía y la defensa tendrán la oportunidad de presentar y controvertir los elementos probatorios relacionados con la investigación. Entre el material que será expuesto se encuentran conversaciones extraídas del teléfono celular de Daysuris Vásquez y la entrevista que Nicolás Petro concedió a la revista Semana en agosto de 2023, elementos que hacen parte del proceso judicial en su contra.

La programación del juicio se produce después de que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirmara parcialmente una decisión relacionada con las pruebas decretadas dentro del proceso. En una providencia leída durante una audiencia pública el pasado 23 de noviembre de 2026, el Tribunal ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que continuara con el trámite correspondiente.

En cumplimiento de esa determinación, el juez Hugo Carbonell dispuso la citación presencial de las partes e intervinientes, entre ellos la Fiscalía Delegada, el procurador judicial, la agencia especial designada para el caso, la defensa técnica y el propio Nicolás Petro Burgos. Todos deberán comparecer en las fechas establecidas para el desarrollo del juicio oral.