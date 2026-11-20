Junior de Barranquilla confirmó este viernes la contratación del uruguayo Jorge Bava como su nuevo director técnico, quien asumirá el mando del conjunto rojiblanco de cara a los próximos retos deportivos.

A través de un comunicado oficial, el equipo barranquillero anunció la llegada del entrenador, nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981, quien cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano y un recorrido reciente por el balompié colombiano.

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A lo largo de su carrera como entrenador, Bava ha conquistado ocho títulos oficiales. Su etapa más laureada fue con Liverpool de Uruguay, equipo con el que consiguió cinco trofeos: el Torneo Apertura 2022, la Supercopa Uruguaya 2023, el Torneo Intermedio 2023, el Torneo Clausura 2023 y el Campeonato Uruguayo 2023.

Posteriormente, al frente de Independiente Santa Fe, conquistó la Liga 2025. Más recientemente, con Cerro Porteño de Paraguay, sumó otros dos títulos: el Campeonato Clausura 2025 y la Supercopa de Paraguay 2025.

El cuerpo técnico de Jorge Bava en Junior

El entrenador uruguayo llegará acompañado por un grupo de trabajo integrado por:

Bruno Piano: asistente técnico.

Mauricio Ferraro: preparador físico.

Marcelo Mayor: asistente técnico.

Mauro Di Donna: videoanalista.

De esta manera, Junior inicia una nueva etapa bajo la dirección de Jorge Bava, quien tendrá el desafío de liderar al equipo rojiblanco y trabajar por los objetivos deportivos de la institución.