Oficial: Junior anunció a Jorge Bava como su nuevo director técnico
El entrenador uruguayo, quien viene de dirigir a Cerro Porteño, asumirá las riendas del equipo barranquillero.
Junior de Barranquilla confirmó este viernes la contratación del uruguayo Jorge Bava como su nuevo director técnico, quien asumirá el mando del conjunto rojiblanco de cara a los próximos retos deportivos.
A través de un comunicado oficial, el equipo barranquillero anunció la llegada del entrenador, nacido en Montevideo el 2 de agosto de 1981, quien cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano y un recorrido reciente por el balompié colombiano.
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A lo largo de su carrera como entrenador, Bava ha conquistado ocho títulos oficiales. Su etapa más laureada fue con Liverpool de Uruguay, equipo con el que consiguió cinco trofeos: el Torneo Apertura 2022, la Supercopa Uruguaya 2023, el Torneo Intermedio 2023, el Torneo Clausura 2023 y el Campeonato Uruguayo 2023.
Posteriormente, al frente de Independiente Santa Fe, conquistó la Liga 2025. Más recientemente, con Cerro Porteño de Paraguay, sumó otros dos títulos: el Campeonato Clausura 2025 y la Supercopa de Paraguay 2025.
El cuerpo técnico de Jorge Bava en Junior
El entrenador uruguayo llegará acompañado por un grupo de trabajo integrado por:
- Bruno Piano: asistente técnico.
- Mauricio Ferraro: preparador físico.
- Marcelo Mayor: asistente técnico.
- Mauro Di Donna: videoanalista.
De esta manera, Junior inicia una nueva etapa bajo la dirección de Jorge Bava, quien tendrá el desafío de liderar al equipo rojiblanco y trabajar por los objetivos deportivos de la institución.