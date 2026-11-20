La DIMAYOR confirmó la programación de las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga. La tercera jornada se disputará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, mientras que la cuarta tendrá lugar el martes 1 y miércoles 2 de diciembre.

Uno de los cambios en la programación de la fecha 3 tiene que ver con los compromisos de Millonarios e Independiente Santa Fe, que jugarán en condición de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ambos encuentros deberán disputarse antes del domingo 29 de noviembre, debido a que ese día comenzará el montaje del escenario para el concierto de Karol G.

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Programación fecha 3 de los cuadrangulares

Viernes 27 de noviembre

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga | 6:35 p. m. | Estadio Palmaseca.

Millonarios vs. América de Cali | 8:40 p. m. | Estadio El Campín.

Sábado 28 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional | 7:30 p. m. | Estadio El Campín.

Domingo 29 de noviembre

Independiente Medellín vs. Once Caldas | 6:30 p. m. | Estadio Atanasio Girardot.

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Programación fecha 4 de los cuadrangulares

Martes 1 de diciembre

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali | 6:20 pm | Estadio Américo Montanini.

América de Cali vs. Millonarios | 8:30 pm | Estadio Pascual Guerrero.

Miércoles 2 de diciembre

Once Caldas vs. Independiente Medellín | 6:20 pm | Estadio Palogrande.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe | 8:30 pm | Estadio Atanasio Girardot.

Con esta programación, los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales ya conocen los días y horarios de sus compromisos correspondientes a las jornadas 3 y 4, en la lucha por conseguir un cupo en la gran final del campeonato colombiano.