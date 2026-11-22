Atlético Nacional y Once Caldas no pasaron del empate en el cuarto partido consecutivo en el que se han enfrentado. Esta vez fue igualdad sin goles, en un encuentro que dejó polémica por la expulsión del volante Felipe Marín al minuto 40′.

El joven verdolaga fue a una disputa con el defensor Jorge Cardona, quien iba saliendo con el balón desde el fondo. Marín lo cruzó en el intento de despojarlo del balón, pero lo terminó impactando en la zona proximal a la tibia, por lo que el juez, Jhon Ospina, le mostró la roja directa. Tras la revisión del VAR, ratificó su decisión.

Nacional pide audios del VAR tras arbitraje de Ospina

En rueda de prensa, Lucas González, dejó claro que un partido 11 contra 11 lo hubieran podido sacar adelante con un triunfo, pues esa expulsión condicionó el encuentro. Sin embargo, el club emitió un comunicado en el que pidió que se revelen los audios del VAR de esa acción de juego y cargó contra el árbitro Jhon Ospina.

“Respetamos la labor arbitral y entendemos que el error es parte del juego. Pero hay cifras que no podemos pasar por alto: desde enero de 2021 hemos recibido 76 tarjetas rojas en 383 partidos, una cada cinco encuentros”, inician mencionando a nivel de dato histórico.

Luego, hicieron énfasis en el juez vallecaucano, resaltando que son el equipo al que más rojas les ha mostrado.

“En los 26 partidos que nos ha dirigido el árbitro Jhon Alexander Ospina, la cifra es de 9 expulsiones: una cada 2,8 partidos, un 78% más que con el resto de los árbitros (Fuente: Transfermarkt y BeSoccer Pro). Somos el equipo al que el juez Ospina le ha sacado más tarjetas rojas”, agregan en el comunicado.

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Finalmente, hicieron la solicitud a la Federación Colombiana de Fútbol y la Comisión Arbitral, a que publiquen los audios del VAR de las jugadas determinantes. “La expulsión de Felipe Marín es inexplicable. El VAR revisó la jugada y, aun así, se mantuvo una decisión que condicionó el partido”.