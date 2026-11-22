Tras el empate 0-0 entre Once Caldas y Atlético Nacional en el cierre de la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-ll. Después del encuentro, su entrenador, Carlos “Panelo” Valencia, analizó el rendimiento del equipo y reconoció que dejaron escapar una oportunidad importante.

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“No estamos contentos porque hoy era un partido para ganarlo por todo lo que se presentó en el juego y cómo hicimos ver al rival”, expresó el técnico, quien destacó el trabajo táctico de sus dirigidos y la manera en que neutralizaron las principales fortalezas del conjunto antioqueño.

Valencia consideró que Once Caldas controló buena parte del compromiso, incluso antes de la expulsión, y resaltó que Nacional tuvo dificultades para acercarse al arco.

“Nos equivocamos en los caminos cuando debíamos atacar. No es que fuéramos inofensivos, sino que no tomamos decisiones correctas, no ocupamos los espacios que nos daban ellos y, por momentos, nuestro fútbol no fue muy dinámico, fue muy pasivo”, explicó.

“Ellos renunciaron al ataque, fue a contraatacar. Nosotros elaboramos, pero no fuimos muy funcionales, nos equivocamos, a veces muy desesperados y nos faltó más movilidad para poder penetrarlos y sorprenderlos”, añadió.

La salida de Pipe Gómez

Otro de los aspectos que mencionó Valencia fueron las dificultades físicas de algunos de sus jugadores. El técnico confirmó que Pipe Gómez presentó una molestia y que será sometido a una resonancia para conocer el alcance de la lesión. Además, explicó que Michael Barrios también pidió el cambio por precaución, una situación que condicionó las variantes previstas para el compromiso.

Once Caldas mantiene el invicto

Pese a la frustración por no conseguir los tres puntos, el entrenador defendió el rendimiento colectivo y la evolución que ha mostrado el equipo durante sus últimos partidos. Once Caldas llegó a este encuentro con una racha de 12 compromisos sin perder, aunque para Valencia el invicto no es lo más importante.

“Lo del invicto no me parece tan importante como los desarrollos de los partidos que ha tenido el equipo durante estos 12 partidos, porque ningún equipo nos ha sometido. Nosotros hemos construido mucho fútbol, mucho juego y muchas oportunidades de gol”, afirmó.