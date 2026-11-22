Atlético Nacional y Once Caldas volvieron a empatar. En su miniserie de cuatro partidos disputados, a falta de uno por la fecha 6 de cuadrangulares, paisas y caldenses no se sacaron diferencia, salvo el triunfo por penales en las semifinales vuelta de la Copa Colombia.

En el inicio de los cuadrangulares para ambos equipos en Manizales, el juego dejó, entretanto, la expulsión del volante del Verdolaga, Felipe Marín por una falta contra Jorge Cardona al minuto 40. Fue una acción que dejó dudas, incluso para el juez central Jhon Ospina, quien tardó en su revisión en el VAR.

Lucas González, orgulloso de su equipo

En rueda de prensa, el técnico del conjunto antioqueño aseguró sentirse orgulloso por el trabajo que hizo, valorando el hecho de haberse defendido bien con un jugador menos. Expresó que, el partido 11 contra 11, lo hubieran ganado sus dirigidos.

“Es muy diferente jugar 11 contra que 11 contra 10. Lo que te puedo decir hablando de un análisis es que en la primera parte Once Caldas tocó cero veces el balón en nuestra área. No tuvieron ningún toque en el área. Es más, creo que en el transcurso del partido completo, ellos tienen algo así como nueve o 10 toques en el área y nosotros creo que superamos”, inició diciendo.

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“Me hubiera gustado ver el partido como si hubiera desarrollado 11 contra 11, pero 11 contra 10 es fundamental no perder y no perdimos por el carácter que han tenido los chicos hoy. Estoy, la verdad, muy orgulloso de mi equipo”, agregó.

¿Se subestima a Once Caldas?

En rueda de prensa, se cuestionó por el hecho de que en cuatro partidos Nacional no le ha podido ganar a Once Caldas. Tanto Edwin Cardona, como Lucas González, aseguraron que se subestima al conjunto de Manizales, a pesar de entender la exigencia que representa el Verdolaga.

“No subestimen a Once Caldas y no lo menosprecien porque lo están haciendo muy bien o no subestimarlo. Implícitamente la pregunta subestima lo que ese equipo viene haciendo, más si ustedes son de aquí de Manizales. Yo creo que el partido 11 contra 11 era un gran partido de fútbol. Desafortunadamente el partido termina 11 contra 10. Afortunadamente por mérito de mis jugadores, el partido termina 0-0″, dijo.

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Finalmente, dijo: “Afortunadamente nosotros logramos llevarnos un punto de acá. La única forma de eventualmente hacer valer ese punto invisible que tenemos es precisamente no perdiendo”.