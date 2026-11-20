Este partido, del grupo A, abrirá la primera fecha de las semifinales.

Este viernes 20 de noviembre a las 4:30 p.m. Independiente Medellín y Santa Fe se enfrentarán en el Atanasio Girardot por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Este partido corresponde al Grupo A, que también está integrado por Atlético Nacional y Once Caldas.

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Además el partido significa el regreso de Juan Fernando Quintero a la convocatoria del Medellín. La última convocatoria del futbolista fue en la fecha 11 frente a Jaguares de Córdoba, partido en el que salió lesionado y que terminó 2-1 a favor del DIM.

Así llegan los equipos

El conjunto local llega tras ganar en la última fecha de la fase regular frente a Águilas Doradas, encuentro que lo dejó en la sexta casilla con 32 unidades, dos menos que su rival por cuadrangulares.

Por parte de Santa Fe, ganó 2-0 a Inter de Bogotá el pasado 13 de noviembre y fue uno de los partidos que no se jugó en simultáneo, pues Inter estaba eliminado y Santa Fe clasificado.

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Durante el todos contra todos de la presente temporada se enfrentaron en el Atanasio Girardot por la fecha 13. En dicho duelo, Santa Fe se quedó con el triunfo por la mínima diferencia con un gol de Victor Moreno.