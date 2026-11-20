La DIMAYOR confirmó la programación de la final del Torneo, que tendrá como protagonistas a Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío, equipos que consiguieron su clasificación tras superar los cuadrangulares semifinales.

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La serie comenzará en Cali, donde Boca Juniors recibirá al conjunto quindiano en el estadio Pascual Guerrero. El compromiso de ida se disputará el lunes 23 de noviembre, a partir de las 7:30 pm

Por su parte, el partido definitivo se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia. Deportes Quindío será local en el encuentro de vuelta, programado para las 4:30 pm, donde se conocerá al campeón del segundo semestre del campeonato.

Programación de la final del Torneo

Partido de ida

Fecha: lunes 23 de noviembre.

Partido: Boca Juniors de Cali vs. Deportes Quindío.

Estadio: Pascual Guerrero.

Hora: 7:30 pm

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Partido de vuelta

Fecha: sábado 28 de noviembre.

Partido: Deportes Quindío vs. Boca Juniors de Cali.

Estadio: Centenario.

Hora: 4:30 pm

La final también será determinante para la definición del ascenso a la Liga 2027, teniendo en cuenta que Deportes Quindío llega como líder de la reclasificación y podría conseguir el cupo directo a la máxima categoría si se consagra campeón.