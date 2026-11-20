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“Estas violencias comienzan antes de una agresión visible”: Olivia Riera sobre violencia de genero

En los micrófonos de Dos Puntos, Olivia Riera, jefa adjunta de Alianzas Internacionales de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, habló sobre la campaña que lanzó la Unión Europea para reconocer y prevenir las violencias de género y por prejuicio.

En Colombia, estas conductas son cada vez mayores; según una encuesta nacional de demografía y salud, en 2025, 2.168.675 mujeres han experimentado violencia psicológica.

¿Cuál es el propósito de la campaña “Reconozco y Actúo”?

Esta iniciativa “invita precisamente a cuestionar el control, la humillación y la discriminación que se han normalizado en la vida cotidiana”, señaló Riera.

Además, insiste en la necesidad de asumir la prevención como una responsabilidad compartida; un mensaje importante es que en muchas ocasiones las violencias de género comienzan antes de una agresión visible.

Se pueden ver, por ejemplo, en el control que se disfraza de cuidado, los celos que se presentan como amor o la humillación que se puede esconder en el humor.

Esta propuesta no quiere poner la responsabilidad solo en mujeres que son víctimas o en las víctimas: “Amistades, familias, instituciones, empresas, espacios educativos, quien sea, tiene un papel a jugar para reconocer las conductas, cuestionar las creencias y denunciar”.

¿Qué tipo de violencias se analizan en la campaña?

Según explicó Riera, la violencia física es una de las más comunes: “Un empujón, un apretón del brazo o cualquier tipo de contacto, que no son ni accidentales ni descontroles, son violencias físicas directas”.

Por otra parte, se aborda la violencia psicológica, desde el control por la apariencia, la intimidad, las amistades o las decisiones del otro.

Otra violencia que la campaña “Reconozco y Actúo” resalta es la violencia económica, que ocurre cuando: “Una persona controla o limita o condiciona el acceso al dinero, a los ingresos o a los recursos de otra persona para restringir su autonomía y capacidad de decisión”.

Finalmente, está la violencia en redes digitales; de acuerdo a las declaraciones de Riera, una preocupación de la campaña es cómo evitar que las redes sociales se conviertan en ámbitos de violencia de género y, pues, favorecer que las redes sociales sean ambientes más seguros.

¿Cómo la campaña trabaja con las instituciones de Colombia?

La campaña está financiada por un proyecto de la Unión Europea que se llama Vamos Libres, un proyecto que acompaña al Estado colombiano para fortalecer esta prevención de las violencias basadas en género y por prejuicio, y la protección y atención de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+.

Lo financian la Delegación de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo; lo ejecutan el Gobierno de Colombia y Expertise Funds, una agencia de apoyo técnico francés.

¿Cuáles son los canales de denuncia seguros en Colombia?

Para denunciar algún tipo de violencia de género y por prejuicio, las personas pueden comunicarse gratuitamente a la línea 155 para recibir orientación sobre sus derechos y las opciones de atención y protección disponibles.

Escuche la entrevista completa:

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