En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Marco M. Emiliani, director ejecutivo de la marca ANTHIAS, se refirió a la organización de esta nueva edición del Bogotá Fashion Week 2026 que se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre de 2026.

Al respecto, Emiliani dijo que: “Esto es un proyecto que nos tiene emocionados, no solo a mí, como director del proyecto y de la marca, sino en general a todos los aliados que hacemos parte de este evento, al ser nosotros la suma de muchas marcas, uniéndonos en una sola para mostrar a Bogotá como la ciudad del trópico”.

Bogotá Fashion Week enfocada en un circuito comercial

Emiliani argumentó que uno de los aliados principales del evento será la marca Malva Concept Store, que contará con su colección exclusiva en el desarrollo del evento. Según el director de la marca ANTHIAS: “Son iniciativas que ayudan a potencializar el producto, para mostrarlo y visibilizarlo, para poder llegar a nuevos públicos”.

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Productos para todas las edades

Desde la marca ANTHIAS se tienen colecciones para rangos de edad amplios, que Emiliani describió como ‘Explore Your Style’: “Podemos hacer productos para que personas lo puedan vestir desde los 16 años hasta los 40 y 50; de hecho, hemos creado colecciones que tienen por nombre Alma Tropical, donde tanto el público objetivo como la protagonista están orientados a una mujer de 50 años”.

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