Rescatan a una mujer que permaneció “secuestrada” por su esposo durante más de un año en Cereté

Es fundamental que se tomen medidas para prevenir y sancionar la violencia de género.

Montería

La Policía Metropolitana de Montería logró la captura de un sujeto señalado de someter a su pareja sentimental a un ciclo de violencia intrafamiliar y control coercitivo extremo.

Según las autoridades, la víctima permaneció bajo condiciones de aislamiento similares a un secuestro dentro de su propio hogar por más de 12 meses.

El comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Héctor Ruiz, reveló detalles alarmantes sobre el comportamiento del agresor. El sujeto no solo ejercía violencia física, sino que mantenía un control total sobre la vida de la joven, prohibiéndole trabajar, visitar a sus familiares o recibir visitas en su domicilio.

“Prácticamente, esta mujer estaba secuestrada en su casa”, afirmó el oficial Ruiz.

Las investigaciones señalan que el capturado ejercía una fuerte presión psicológica, amenazando de muerte a la víctima si intentaba salir de la vivienda o si se comunicaba con su entorno social. La mujer solo tenía permitido salir o ver a su familia cuando estaba bajo la estricta supervisión y compañía de su agresor.

Rescate gracias a la denuncia

La captura fue posible gracias a la valentía de los familiares de la víctima, quienes interpusieron la denuncia inicial. Posteriormente, el testimonio de la propia afectada fue fundamental para consolidar el caso.

El operativo fue liderado por personal de la Patrulla Púrpura, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantaron el proceso judicial por el delito de violencia intrafamiliar.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los cargos imputados, mientras que la víctima recibe acompañamiento integral para recuperar su autonomía y bienestar.