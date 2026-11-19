“Estamos dispuestos a tener una discusión responsable”: Centro Democrático por aumento del IVA
El representante del Centro Democrático, Santiago Castro habló en Dos Puntos sobre la Ley de Rescate Fiscal.
La Ley de Rescate Económico tuvo varios reparos luego de proponer ampliar el IVA al 19% a algunos productos, días después de ser anunciada el mismo Gobierno anunció que productos para perros y gatos, planes de medicina prepagada, planes de salud y productos de la canasta familiar ya no harán parte de ese aumento.
En el marco de esa discusión, Santiago Castro, representante a la Cámara del Centro Democrático, habló de la propuesta que tienen como partido para ver de dónde se pueden obtener esos recursos.
Desacuerdos:
El representante comentó en Dos Puntos que no están de acuerdo con el IVA a la canasta familiar, afectar a la clase media con mayores gravámenes e hizo énfasis en que no están de acuerdo con ponerle IVA a la medicina prepagada y planes de salud.
¿Dónde se tiene que conseguir más recursos?
“El ajuste del Estado tiene que ser mayor, tiene que ser mayor en los recortes, ahí nos podemos ganar uno o dos billones más, tiene que ser mayor en la eliminación de las OPS, no eliminar el 50%, eliminar el 70%.
Nosotros queremos profundizar la venta de activos. Queremos que todas las electrificadoras que se pueda vender el 8.45% de Ecopetrol en posesión del Estado para que el Estado colombiano quede solamente con el 80% y el 20% esté en manos del público. Eso nos puede dar 8 o 9 billones, dependiendo del tiempo en que se venda”, comentó el representante.
Propuesta:
El representante comentó que hay una propuesta de adquisición de bonos, parece que tiene muchas objeciones, y “nosotros también estamos dispuestos a discutir, porque esto lo tenemos que construir colectivamente entre todas las bancadas de gobierno con el visto bueno del gobierno nacional”.
Camino al diálogo:
Castro dijo que sí hay posibilidades de poder hablar con el ministro de Hacienda y de Interior.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...