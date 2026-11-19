La Ley de Rescate Económico tuvo varios reparos luego de proponer ampliar el IVA al 19% a algunos productos, días después de ser anunciada el mismo Gobierno anunció que productos para perros y gatos, planes de medicina prepagada, planes de salud y productos de la canasta familiar ya no harán parte de ese aumento.

En el marco de esa discusión, Santiago Castro, representante a la Cámara del Centro Democrático, habló de la propuesta que tienen como partido para ver de dónde se pueden obtener esos recursos.

Desacuerdos:

El representante comentó en Dos Puntos que no están de acuerdo con el IVA a la canasta familiar, afectar a la clase media con mayores gravámenes e hizo énfasis en que no están de acuerdo con ponerle IVA a la medicina prepagada y planes de salud.

¿Dónde se tiene que conseguir más recursos?

“El ajuste del Estado tiene que ser mayor, tiene que ser mayor en los recortes, ahí nos podemos ganar uno o dos billones más, tiene que ser mayor en la eliminación de las OPS, no eliminar el 50%, eliminar el 70%.

Nosotros queremos profundizar la venta de activos. Queremos que todas las electrificadoras que se pueda vender el 8.45% de Ecopetrol en posesión del Estado para que el Estado colombiano quede solamente con el 80% y el 20% esté en manos del público. Eso nos puede dar 8 o 9 billones, dependiendo del tiempo en que se venda”, comentó el representante.

Propuesta:

El representante comentó que hay una propuesta de adquisición de bonos, parece que tiene muchas objeciones, y “nosotros también estamos dispuestos a discutir, porque esto lo tenemos que construir colectivamente entre todas las bancadas de gobierno con el visto bueno del gobierno nacional”.

Camino al diálogo:

Castro dijo que sí hay posibilidades de poder hablar con el ministro de Hacienda y de Interior.

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