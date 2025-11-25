Cúcuta registra 1.600 casos de violencia de género este año

Cúcuta.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ciudad de Cúcuta vuelve a enfrentar cifras que, aunque han disminuido frente al año anterior, continúan preocupando a las autoridades.

Jessica Núñez, funcionaria de la Secretaría de Equidad de Género y coordinadora del programa de violencia de género, explicó a Caracol Radio que este año se han atendido 1.600 casos.

“El año pasado tuvimos 1.800. Hemos mejorado, pero sigue siendo una cifra muy alta”, señaló.

Núñez aseguró que el mayor riesgo sigue estando dentro de las casas. Explicó que la mayoría de agresiones ocurren en los hogares y que las parejas son los principales agresores.

“Las mujeres entre los 18 y 50 años siguen siendo el grueso de las víctimas”, afirmó, al advertir que la violencia más extendida continúa siendo la que se ejecuta en la intimidad del hogar.

La funcionaria también destacó lo que la institución viene haciendo para enfrentar esta realidad.

Recordó que la Secretaría despliega equipos psicosociales y jurídicos en todas las comunas a través de la estrategia conocida como Carpa Morada.

“No solo atendemos en nuestras sedes. Vamos a los territorios, al Cuidarte de La Libertad, al de Scalabrini y a cada una de las comunas, para que las mujeres no tengan que desplazarse largas distancias en busca de ayuda”, explicó.

Hoy inicia una jornada de 16 días de activismo en la ciudad, que arranca en el Cuidarte de La Libertad con la participación de emprendedoras, talleres emocionales, actividades comunitarias y la socialización de la política pública de género que lleva dos años construyéndose.

La programación cerrará con una velatón y un círculo de escucha, espacios pensados para que las mujeres hablen sin temor y encuentren apoyo.

Uno de los mayores desafíos, según la funcionaria, es romper el silencio. “Muchas veces escuchamos que una mujer denunció cinco veces y luego retiró la denuncia. Eso se juzga socialmente, pero estos ciclos no son fáciles. El miedo y la vergüenza sostienen la violencia en el tiempo”, explicó.

Para la Secretaría, la clave está en que la comunidad también sea red de apoyo. “No es algo que le pasa a la vecina. Es algo que nos atraviesa a todos”, afirmó.