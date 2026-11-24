En los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, Paloma Valencia, excandidata presidencial y exsenadora del Centro Democrático, habló sobre los fracasos del acuerdo de paz y sobre cómo, para ella, el tiempo le dio la razón cuando votó por el No en el plebiscito por la paz hace 10 años.

Este 24 de noviembre se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo final de la paz entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, tras cuatro años de negociaciones y la victoria del No en el plebiscito.

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¿En qué considera que el tiempo le dio o no la razón como opositora al acuerdo?

Para Valencia fue grave que, después de que se hiciera una votación para que la ciudadanía expresara su opinión frente a los acuerdos, “el Acuerdo fuera pupitreado por el Congreso, desconociendo la voluntad popular. Le hizo un enorme daño a las instituciones”, dijo indicando que este accionar debilita la democracia y la confianza institucional.

¿Cuáles fueron los puntos más destacados de la oposición frente a los acuerdos de paz?

Para la exsenadora, uno de los puntos neurálgicos de la oposición era el hecho de que en los procesos judiciales, en el derecho penal, existe la sanción. “La sanción que tiene que ser proporcional a los delitos, y lo que aquí (pasó) es muy claro, es que los crímenes de lesa humanidad terminaron absolutamente impunes”.

Adicionalmente, para la excandidata presidencial, los firmantes de paz pudieron entrar al Congreso sin haber reparado a las víctimas, pasando a hacer política, “como si nada hubiera pasado. Eso hiere la norma, hiere el sentido de legalidad”, señaló.

¿El gobierno tuvo en cuenta las objeciones y recomendaciones de otros sectores?

El expresidente Juan Manuel Santos afirmó en una entrevista que durante su gobierno negociaron 60 de los puntos de las objeciones que tuvo la oposición al proceso de paz, y de esas objeciones implementaron 58.

Sin embargo, para la exsenadora, esas objeciones no fueron negociadas: “Nosotros teníamos unos puntos muy específicos; el primero era la cárcel para los crímenes de lesa humanidad, esa que fue una consigna de nuestra causa ¿Se cumplió? La respuesta es no”.

Para Valenciaa, otra de las consignas era que la guerrilla entregara la plata, el dinero del narcotráfico: “Los criminales de las FARC le quitaron más de 4 billones de pesos en secuestros”.

Finalmente, según explicó, la oposición exigió un trato diferenciado para la fuerza pública y para las estructuras criminales de las FARC y no ocurrió: “hoy usted se encuentra con una JEP que le sonríe a las FARC y que persigue a los militares” y aclaró que “el problema no es que persigan a los militares, el problema es que a los criminales de lesa humanidad sí les den completa impunidad”.

¿Cómo va el proceso de demanda sobre el magnicidio de Miguel Uribe?

La exsenadora recientemente se ha visto envuelta en una polémica por unos chats que aseguran que ella tenía información previa al magnicidio de Miguel Uribe.

La exsenadora aclaró que “el chat muestra que me estaban informando de un atentado en mi contra” y aseguró que tergiversar lo que dicen los chats para tratar de involucrarla a ella es algo inaceptable.

Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a este escándalo defendiendo a la exsenadora, a lo que ella agradeció y señaló que espera que “por el bien del país, sea cierto que el señor Carlos Suárez no está detrás de estos ataques, que la Fiscalía investigue y nos aclare efectivamente que eso no es así”.

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