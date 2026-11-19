La mitad de los colombianos gana menos del mínimo y un alza excesiva frena el empleo formal: experto

En entrevista con Dos Puntos, Oliver Pardo, economista y director del Centro Javeriano de Competitividad, se refirió a la discusión del salario mínimo para 2027 y las consecuencias que los incrementos desmedidos tienen sobre la economía y el empleo en el país.

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Mientras que el sector empresarial plantea un incremento entre el 8 y el 9 %, las centrales obreras proponen un alza de hasta el 38,5 %. De acuerdo con el experto, el salario mínimo no está cumpliendo su función real, ya que la mitad de los trabajadores ganan por debajo de este monto debido a la informalidad.

Según explicó Pardo, un aumento excesivo del salario por encima de la inflación y la productividad amplía la brecha de costos para los empleadores, quienes terminan por no contratar o por hacerlo de manera informal. “El salario mínimo se está convirtiendo en una barrera de entrada que hace que cada vez menos colombianos puedan acceder a un empleo formal”, señaló.

El directivo recordó que del 2025 al 2026 el salario mínimo aumentó el 23 % frente a una inflación de solo el 6 %, representando un incremento real del 17 %.

“Si comparamos 2021 con 2026, encontramos que el salario mínimo en términos reales, no en términos nominales, aumenta un 32%, mientras que la productividad por persona ocupada ha caído un 3%”, añadió, asegurando que esta desconexión genera un fenómeno llamado compresión salarial, donde el salario mínimo pasó de representar el 60 % al 70 % del salario promedio.

Propuesta de indexarlo por ley a la inflación

Desde el Centro Javeriano de Competitividad se lanzó una propuesta en caso de que no se logre un proceso tripartido: “Si no hay un acuerdo, proponemos no darle al gobierno la potestad de aumentar el salario mínimo por decreto, sino que por ley el salario mínimo aumente con la inflación y punto”.

Pardo indicó que con esta propuesta se busca evitar que los gobiernos utilicen el salario como una herramienta política en épocas electorales. “Para que los trabajadores tengan aumentos sostenibles de su remuneración, necesitamos aumentos en la productividad y no unos decretos a cada final de año”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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