En los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, Dilian Francisa Toro, gobernadora del Valle del Cauca, habló sobre el Congreso Nacional de Infraestructura. Según mencionó, desde la Gobernación están trabajando para que se agilicen las obras y además, a estructurar el diálogo con el Gobierno Nacional para mejorar las rutas de acceso al departamento.

En el marco del Congreso Nacional de Infraestructura se habla sobre modificar las APP (Asociaciones Público Privadas), permitir mayor inversión privada; incluso desde el Congreso, se propuso devolver las concesiones que se quitaron en la administración anterior para agilizar las obras y avanzar en estos procesos.

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¿Cómo está el Valle del Cauca en infraestructura actualmente?

Dilian Francisca Toro comentó que la gobernación ha estado hablando con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, acerca de las APP porque el departamento tiene bastantes problemas, especialmente Buenaventura.

La propuesta de la gobernadora a la ministra de Transporte es poder reorganizar las concesiones que permitan “tener las vías de entrada que le faciliten tanto a los habitantes como a los turistas la entrada a Buenaventura porque en muchas ocasiones demoran hasta ocho horas en llegar”, señaló.

Por otra parte, Toro comentó las afectaciones que esto tiene en los turistas: “Cuando estaba haciendo turismo para las ballenas, en esa época estaba muy congestionado Buenaventura y, pues, por supuesto, la gente no iba y de eso vive precisamente el nativo”.

La gobernadora añadió que estos cambios son necesarios para mejorar la vida de los bonaverenses y, también, la logística que tiene que ver con la carga en los puertos para disminuir los costos.

¿Qué han dicho la ministra Elsa Noguera y el Gobierno Nacional?

Toro mencionó que la Gobernación está hablando con la ministra sobre “las vías y los puentes que se nos dañaron ahora con el sismo” y cómo dentro de esas negociaciones que se pueden hacer con las concesiones está “uno de los puentes que es bastante costoso que nos lo puedan hacer por la concesión”.

¿Qué medidas está tomando el Valle del Cauca para reforzar la seguridad?

En la coyuntura del país, donde se ha evidenciado que el objetivo de los grupos criminales son también las instituciones, la gobernadora comentó el trabajo en el tema de seguridad, que es fundamental.

“Venimos reforzando, por supuesto, los establecimientos, ya no solamente las estaciones de policía ni las brigadas”, señaló Toro.

Finalmente, Dilian Francisca resaltó que el presidente también está con la misma fuerza de derrotar a los criminales y que eso “nos da a nosotros mucho más ánimo para seguir adelante porque en el anterior gobierno no teníamos este apoyo” y cómo eso beneficia a la tranquilidad y la seguridad de los vallecaucanos.

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