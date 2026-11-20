La violencia volvió a golpear al sur de Bolívar. Esta vez, el municipio de Cantagallo quedó conmocionado por el asesinato de Alcira Quintana, una mujer de 43 años que fue atacada a tiros cuando se encontraba en uno de los escenarios deportivos de la población.

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El homicidio se produjo en el patinódromo municipal. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, la víctima cumplía con su habitual rutina de ejercicios cuando fue sorprendida por hombres armados que le dispararon y escaparon del lugar.

La mujer recibió múltiples impactos de bala. Aunque varias personas intentaron socorrerla y la trasladaron al centro de salud local, los esfuerzos por salvarle la vida no dieron resultado.

Quintana era reconocida entre los habitantes por su trabajo como líder comunitaria. También desarrollaba actividades comerciales y, según manifestaron sus familiares, no tenían conocimiento de amenazas o conflictos personales que permitieran anticipar un ataque en su contra.