Bruno Mars dio a conocer el fallecimiento de su padre, Peter Hernandez, a los 74 años, mediante una emotiva publicación en sus redes sociales.

¿Qué escribió Bruno Mars sobre su padre?

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez”, escribió este jueves en Instagram junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazándolo en una cama de hospital.

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“Si alguna vez me han visto hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música”, añadió.

El cantante contó que su padre crió “cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí”.

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“A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar”, afirmó.

“Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”, finalizó.