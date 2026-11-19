Marlon Jackson, hermano mayor de Michael Jackson y también integrante de los Jackson 5, reveló que padece cáncer de próstata en etapa cuatro.

¿Dónde compartió la noticia?

Compartió esta información sobre su estado de salud durante su participación como invitado en “The Farah Shammas Podcast”.

¿Qué dijo?

Cuando Shammas le preguntó cómo se mantiene saludable a sus 69 años, él respondió: “Voy a darte una noticia que desconoces y quiero decírselo a todos ahora mismo: Dios me tiene bajo su cuidado. Él ya me ha dicho que me cuida. Llevo cuatro años con cáncer”.

Cuando Shammas reaccionó con sorpresa, él le restó importancia: “Oh, sí. Pero no te preocupes por eso. Dios me cuida. Todo va de maravilla”.

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Jackson contó que se sometió a una cirugía para extirparle la próstata y a un tratamiento de radioterapia. Aseguró que goza de buena salud y que se mantiene activo: “Todo está bien. Todo va genial. Camino casi cuatro millas, cuatro veces por semana. Y eso me sienta muy bien”.

También compartió que lleva casi 50 años sin comer carne de res ni de cerdo, y que realizó otros cambios en su dieta tras recibir el diagnóstico. “He eliminado el azúcar, tengo cuidado con lo que consumo e intento cuidarme. Mi médico me dijo: ‘Estás mucho mejor de lo que esperaba’”.

Al referirse a su pronóstico, mostró su sentido del humor: “¡Mala hierba nunca muere!, así que todavía me queda mucho tiempo por delante".

¿Qué Jackson es Marlon?

Jackson es el sexto de los diez hijos de Joe y Katherine Jackson.

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Aparte de su hermano gemelo, que falleció poco después de nacer, Marlon era el más cercano en edad a Michael Jackson, quien nació un año después que él.

¿Cuándo dejó los Jackson 5?

Marlon dejó los Jackson 5 en 1985, poco después de Michael, y en 1987 lanzó su álbum en solitario “Baby Tonight”.

¿A qué se dedicó después?

Tras aquello, se alejó en gran medida de la industria musical y comenzó a dedicarse al sector inmobiliario.

¿Qué hace actualmente?

Recientemente, ha hecho varias apariciones públicas para promocionar la película biográfica “Michael”.