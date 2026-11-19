Precios para ver a Don Omar: ¿Cuánto valen palcos en Bogotá, Cali y Medellín? Son para 10 personas. Getty Images

El 4, 5 y 7 de noviembre de 2027, el cantante puertorriqueño Don Omar estará en Bogotá, Cali y Medellín, despidiéndose del público colombiano en su gira The Last King World Tour. Los conciertos serán en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, el estadio Pascual de Guerrero de Cali y el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

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La preventa para Falabella inició este jueves 19 de noviembre y, debido a la alta demanda, se activaron automáticamente las boletas para las demás fases de preventa, las cuales se agotaron en cuestión de horas, según confirmó el promotor Move Concerts de acuerdo a los términos y condiciones publicados por TicketMaster.

Aunque los precios para las entradas se encuentran en diversos rangos dependiendo de la localidad, los más elevados corresponden a las secciones de palcos, que se venden a grupos de 10 personas y representan la experiencia más exclusiva en cada una de las ciudades en las que se presenta Don Omar.

Concierto Don Omar en Bogotá: ¿Cuánto cuestan los palcos en el Vive Claro?

Los palcos para 10 personas en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá tienen estos precios oficiales:

Localidad Palco Precio etapa 1 (más servicio) Precio etapa 2 (más servicio) Diamante $ 14.430.000 $ 15.630.000 Platino $ 12.620.000 $ 13.830.000 Oro $ 8.400.000 $ 9.610.000 Rubí $ 7.200.000 $ 8.400.000 Plata $ 6.000.000 $ 7.200.000 Bronce $ 4.200.000 $ 6.000.000

¿Cuánto cuestan los palcos para el concierto de Don Omar en el Pascual Guerrero?

Los palcos para 10 personas en el estadio Pascual Guerrero de Cali tienen estos precios oficiales:

Localidad Palco Precio etapa 1 (más servicio) Precio etapa 2 (más servicio) Diamante $ 15.620.000 $ 16.830.000 Platino $ 14.420.000 $ 15.620.000 Oro $ 13.220.000 $ 14.420.000 Rubí $ 10.810.000 $ 12.020.000 Plata $ 8.410.000 $ 9.610.000 Bronce $ 6.000.000 $ 7.210.000

Precio de los palcos para ver a Don Omar en el estadio Polideportivo Sur de Envigado

Los palcos para 10 personas en el estadio Polideportivo Sur de Envigado tienen estos precios oficiales: