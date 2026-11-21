El talento colombiano llegó al escenario de LOS40 Music Awards 2026 de la mano de Carlos Vives, quien protagonizó una presentación musical durante la ceremonia celebrada en Barcelona, España.

El artista samario ofreció un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera, a través de un medley que incluyó canciones como Tuyo y nada más, La bicicleta, Robarte un beso, Fruta fresca y La gota fría.

Su participación hizo parte de una noche en la que diferentes figuras de la música internacional se dieron cita para celebrar los lanzamientos, producciones y artistas que marcaron el último año.

Además de su presentación, Carlos Vives recibió el Golden Music Award, uno de los reconocimientos especiales de la ceremonia, que destaca su trayectoria y aporte a la música.

El reconocimiento llega después de un año importante para el colombiano, quien obtuvo el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato y recibió una nominación a los Grammy 2027 por su producción El Último Disco, Vol. 1.

Con esta participación, Carlos Vives volvió a llevar los sonidos colombianos a un escenario internacional, acompañado de canciones que siguen haciendo parte de la historia de la música latina.