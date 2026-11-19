David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, confirmó que el magnate tecnológico Elon Musk invirtió en la empresa, surgida de la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

¿Cuánto dinero invirtió Musk en Skydance?

Musk, la persona más rica del mundo, invirtió cerca de 1.000 millones de dólares en Skydance tras la fusión, según informaron el mes pasado CNBC y Semafor.

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¿Cuándo confirmó la noticia?

Ellison, quien intervino el miércoles en la cumbre DealBook 2026 del New York Times, celebrada en el Jazz at Lincoln Center de Manhattan, reconoció que Musk se ha convertido en copropietario de Skydance, aunque no confirmó el monto de la inversión.

¿Qué dijo Ellison?

“Creo que hay quienes quieren saber si esto es el comienzo de algo más grande a largo plazo que involucre a Starlink, o si se trata de un hecho aislado, dado su vínculo con tu padre”, refiriéndose a Larry Ellison, fundador de Oracle y multimillonario.

“Mira, siento una gran admiración y respeto por Elon. No sé si lo has visto hace poco, pero ver el Starship... es una maravilla. Es, en cierto modo, tanto Nikola Tesla como Thomas Edison. Desde mi punto de vista, es el mayor emprendedor de nuestro tiempo y no suele invertir en muchas empresas”, afirmó.

“Contar con su voto de confianza y tenerlo como accionista es un honor y un privilegio. Y si surgiera alguna oportunidad de colaborar con él en el futuro —una oportunidad adecuada, claro está—, estaríamos encantados de hacerlo. Pero, por ahora, no hay nada”, agregó.

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¿Cuándo se completó la fusión?

El 6 de octubre, Paramount Skydance, de Ellison, cerró su megafusión de 111.000 millones de dólares con Warner Bros. Discovery, contando con un importante respaldo de su padre.

¿De cuánto es su deuda?

La compañía, uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del sector, acumula una deuda neta de unos 80.000 millones de dólares y prevé despedir a miles de empleados con el objetivo de lograr un ahorro anualizado de 6.000 millones de dólares para 2029.