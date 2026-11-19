Las alcaldías locales de Usaquén, Tunjuelito, La Candelaria y Santa Fe, junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Asociación Nacional de las Artes (ANA), sacaron tres convocatorias para que los artistas locales puedan hacer parte de hitos de la Navidad.

Vinculándose a la programación de “Érase una vez la imaginación”, Navidad es Cultura 2026, la celebración que se llevará a cabo del 7 al 23 de diciembre con más de 800 actividades gratuitas para la ciudadanía.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de noviembre e incluye reconocimientos económicos para artistas, agrupaciones y organizaciones seleccionadas, y llevarán sus propuestas a las diferentes calles, parques y barrios de la capital.

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3 convocatorias para Navidad es Cultura 2026

Noches Mágicas: reconocimientos de hasta 7 millones

La primera convocatoria, titulada Noches Mágicas, seleccionará 31 propuestas artísticas que formarán parte de las presentaciones programadas en Usaquén, Tunjuelito, Santa Fe y La Candelaria.

Las propuestas elegidas recibirán reconocimientos económicos que oscilarán entre $2.500.000 y $7.500.000, dependiendo del formato presentado. Se buscan espectáculos de música y artes escénicas, incluyendo teatro, clown, títeres, magia, danza, circo, así como propuestas dirigidas a niños y familias.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el 23 de noviembre.

La primera invitación es Noches Mágicas, que seleccionará 31 propuestas artísticas para hacer parte de las presentaciones que se llevarán a cabo en Usaquén, Tunjuelito, Santa Fe y La Candelaria.

Las propuestas elegidas recibirán reconocimientos económicos entre $2.500.00 y $7.500.000 según el formato.

Se buscan espectáculos de música y artes escénicas como lo son el teatro, clown, títeres, magia, danza, circo y propuestas para participar con niños y las familias.

El plazo de inscripción es hasta el 23 de noviembre.

Gran Desfile Inaugural de Navidad – Macondo: 20 millones de reconocimiento

La segunda convocatoria es el Gran Desfile Inaugural de Navidad – Macondo, que se realizará el próximo 7 de diciembre y convocará comparsas, bandas músico-marciales y batucadas.

Se contempla seleccionar 13 propuestas, y cada una recibirá un reconocimiento de $20.000.000. El propósito del desfile es llevar a las calles una celebración inspirada en Macondo y el universo de Gabriel García Márquez, con el talento de grupos de Bogotá.

El plazo de inscripción vence el 20 de noviembre.

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Santa Fe Actúa y Tunjuelito Actúa: Hasta 405 millones en reconocimientos

La tercera invitación reúne a Santa Fe Actúa y Tunjuelito Actúa, dos invitaciones que seleccionarán a nueve propuestas para hacer intervenciones artísticas en el espacio público sobre acciones de cultura ciudadana.

En total, se entregarán $405 millones en reconocimientos económicos; seis de estos reconocimientos serán de $50 millones para Santa Fe y tres serán de 35 millones para Tunjuelito.

Las propuestas llegarán a parques, plazas y corredores de estas localidades, con expresiones artísticas que promuevan la convivencia, el encuentro ciudadano y el cuidado por los espacios que comparte la comunidad.

El plazo de inscripción vence el 25 de noviembre.

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