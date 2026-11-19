Convocatoria Navidad es Cultura 2026: incentivos de hasta 20 millones para artistas locales
Serán tres las convocatorias para combinar el talento artístico local con las actividades programadas para Navidad en Bogotá
Las alcaldías locales de Usaquén, Tunjuelito, La Candelaria y Santa Fe, junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Asociación Nacional de las Artes (ANA), sacaron tres convocatorias para que los artistas locales puedan hacer parte de hitos de la Navidad.
Vinculándose a la programación de “Érase una vez la imaginación”, Navidad es Cultura 2026, la celebración que se llevará a cabo del 7 al 23 de diciembre con más de 800 actividades gratuitas para la ciudadanía.
La convocatoria estará abierta hasta el 25 de noviembre e incluye reconocimientos económicos para artistas, agrupaciones y organizaciones seleccionadas, y llevarán sus propuestas a las diferentes calles, parques y barrios de la capital.
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3 convocatorias para Navidad es Cultura 2026
Noches Mágicas: reconocimientos de hasta 7 millones
La primera convocatoria, titulada Noches Mágicas, seleccionará 31 propuestas artísticas que formarán parte de las presentaciones programadas en Usaquén, Tunjuelito, Santa Fe y La Candelaria.
Las propuestas elegidas recibirán reconocimientos económicos que oscilarán entre $2.500.000 y $7.500.000, dependiendo del formato presentado. Se buscan espectáculos de música y artes escénicas, incluyendo teatro, clown, títeres, magia, danza, circo, así como propuestas dirigidas a niños y familias.
El plazo de inscripción se extenderá hasta el 23 de noviembre.
La primera invitación es Noches Mágicas, que seleccionará 31 propuestas artísticas para hacer parte de las presentaciones que se llevarán a cabo en Usaquén, Tunjuelito, Santa Fe y La Candelaria.
Las propuestas elegidas recibirán reconocimientos económicos entre $2.500.00 y $7.500.000 según el formato.
Se buscan espectáculos de música y artes escénicas como lo son el teatro, clown, títeres, magia, danza, circo y propuestas para participar con niños y las familias.
El plazo de inscripción es hasta el 23 de noviembre.
Gran Desfile Inaugural de Navidad – Macondo: 20 millones de reconocimiento
La segunda convocatoria es el Gran Desfile Inaugural de Navidad – Macondo, que se realizará el próximo 7 de diciembre y convocará comparsas, bandas músico-marciales y batucadas.
Se contempla seleccionar 13 propuestas, y cada una recibirá un reconocimiento de $20.000.000. El propósito del desfile es llevar a las calles una celebración inspirada en Macondo y el universo de Gabriel García Márquez, con el talento de grupos de Bogotá.
El plazo de inscripción vence el 20 de noviembre.
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Santa Fe Actúa y Tunjuelito Actúa: Hasta 405 millones en reconocimientos
La tercera invitación reúne a Santa Fe Actúa y Tunjuelito Actúa, dos invitaciones que seleccionarán a nueve propuestas para hacer intervenciones artísticas en el espacio público sobre acciones de cultura ciudadana.
En total, se entregarán $405 millones en reconocimientos económicos; seis de estos reconocimientos serán de $50 millones para Santa Fe y tres serán de 35 millones para Tunjuelito.
Las propuestas llegarán a parques, plazas y corredores de estas localidades, con expresiones artísticas que promuevan la convivencia, el encuentro ciudadano y el cuidado por los espacios que comparte la comunidad.
El plazo de inscripción vence el 25 de noviembre.
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