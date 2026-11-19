Uganda anunció este jueves un endurecimiento de sus medidas sanitarias ante el riesgo de propagación del ébola desde la República Democrática del Congo (RDC), donde se registra el segundo brote más mortífero de la historia de ese país.

La decisión responde al tránsito continuo de personas por pasos fronterizos no autorizados. Según el Ministerio de Sanidad ugandés, esta situación aumenta el riesgo de ingreso del virus y de su posterior expansión hacia otros países.

Entre las nuevas disposiciones, el Ejecutivo prohibió los conciertos, mítines y otras reuniones masivas sin autorización previa en los distritos fronterizos considerados de alto riesgo.

Controles en aeropuertos y transporte

Paralelamente, las autoridades intensificaron los controles sanitarios en el Aeropuerto Internacional de Entebbe, tanto para pasajeros que ingresan como para quienes salen del país. Además, todos deberán completar un formulario de localización antes de embarcar.

El Gobierno también advirtió que las aerolíneas y otros operadores de transporte que trasladen deliberadamente a viajeros sin autorización o documentación adecuada estarán expuestos a sanciones.

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Restricciones para estudiantes

Las medidas también contemplan restricciones de movilidad para la población estudiantil. Se prohibió el desplazamiento de alumnos que no viven en internados entre la República Democrática del Congo y los 34 distritos ugandeses identificados como zonas de alto riesgo, en ambos sentidos.

En el caso de los estudiantes internos que hayan podido estar expuestos al virus, deberán cumplir una cuarentena de 21 días en instalaciones designadas antes de regresar a sus centros educativos.

Con estas disposiciones, Uganda busca reducir el riesgo de ingreso del ébola y contener una posible propagación transfronteriza en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta la región