Tras visita del Secretario de Guerra de EEUU, confirman a Medellín como sede del foro de la A3C

La visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Colombia reabrió el debate sobre el alcance de la cooperación militar entre los dos países y las implicaciones que tendría una eventual participación de tropas estadounidenses en operaciones dentro del territorio nacional.

Caracol Radio consultó a dos expertos, quienes expusieron posiciones distintas frente a los alcances de esta cooperación, las necesidades de las Fuerzas Militares colombianas y los límites que debería tener la participación de Estados Unidos en asuntos de seguridad.

El exvicecanciller Mauricio Jaramillo advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría permitir operaciones militares estadounidenses en Colombia y señaló que la modernización tecnológica de la Fuerza Pública no debería convertirse en un argumento para facilitar la participación directa de tropas extranjeras.

“Puede que haya necesidades operacionales y tácticas, incluso estratégicas, que requieran tecnología, pero esa transferencia de tecnología no requiere cesión de soberanía, no requiere ejercicios conjuntos. Existe la asistencia militar, existe la transferencia de tecnología, existe la coordinación, pero no requiere operaciones conjuntas”, manifestó.

Jaramillo también cuestionó los posibles efectos de una mayor participación militar estadounidense y recordó los antecedentes de la militarización del conflicto colombiano. Además, planteó preocupaciones sobre los derechos humanos y la posibilidad de que se presenten cuestionamientos frente a las actuaciones de las fuerzas militares en operaciones fuera del territorio nacional.

“Es muy riesgoso que haya operaciones militares de Estados Unidos en territorio colombiano, en primer lugar porque eso implica una cesión de la soberanía. No puede haber tropas en territorio colombiano sin autorización del Congreso”, sostuvo.

En contraste, Daniel Mejía consideró positiva la visita de Hegseth y la reactivación de la cooperación en materia de seguridad, particularmente en inteligencia, cooperación judicial, tecnología y capacidades de movilidad aérea.

Según explicó, Estados Unidos cuenta con capacidades de inteligencia que pueden complementar el trabajo de las autoridades colombianas en operaciones contra estructuras criminales organizadas, así como facilitar acciones contra sus principales cabecillas.

“Esa información de inteligencia que tiene Estados Unidos y que es donde tiene una ventaja importante, sirve mucho para las operaciones de bombardeo, de captura de líderes, de bajas de líderes de estas organizaciones criminales”, señaló.

Sin embargo, Mejía también hizo una distinción entre fortalecer la cooperación militar y permitir la presencia de tropas estadounidenses en operaciones dentro de Colombia. Aseguró que el país cuenta con personal capacitado y con experiencia operacional, pero necesita recuperar capacidades y fortalecer sus equipos.

“Yo no creo que se necesiten tropas en terreno para hacer operaciones. La Fuerza Pública en Colombia está preparada, tiene las capacidades, le faltan a veces ciertos equipamientos y cierta información que es muy complementaria a lo que ellos hacen en terreno”, explicó.

El experto agregó que una eventual realización de operaciones militares conjuntas tendría que pasar por el Congreso de la República.

De esta manera, las posiciones planteadas por los dos entrevistados coinciden en distinguir la cooperación tecnológica y de inteligencia de la participación directa de militares estadounidenses en operaciones dentro del país, aunque difieren en la valoración sobre los alcances y riesgos de profundizar esa relación.

El debate queda abierto sobre hasta dónde puede llegar la cooperación entre Bogotá y Washington, cuáles son sus límites constitucionales y qué implicaciones tendría para la soberanía nacional, los derechos humanos y la autonomía operacional de las Fuerzas Militares colombianas.