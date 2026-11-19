El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Senadores Espinosa y Barreto coinciden a favor de la cooperación militar de Colombia con EE.UU.

Los congresistas Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal, y Santiago Barreto, del Partico Conservador, hablaron en 6AM W acerca de la posibilidad de que haya presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia para operaciones conjuntas contra la criminalidad.

Lea aquí: Visita de secretario de Guerra de EEUU reabre debate sobre tropas en Colombia: expertos opinan

Espinosa aseguró estar con la disposición de votar a favor para que se apruebe esa iniciativa en caso de que sea presentada en el Congreso.

“Debo conocer cuáles son los límites, las reglas, las pretensiones y quién mantendría el mando. No es la primera vez que se hacen operaciones conjuntas entre el gobierno americano y Colombia”, mencionó.

Asimismo, el senador Barreto reconoció que ve “con buenos ojos” la cooperación militar entre ambas naciones.

“Luego del fracaso de la Paz Total y las consecuencias que trajo para el país, se necesita cooperar porque combatimos un crimen de características transnacionales”, indicó.

Escuche las entrevistas completas aquí: