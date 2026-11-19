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¿Fallo por genocidio contra Myanmar marca precedente para ataques de Israel en Gaza?

En 6AM W estuvo Asier Garrido Muñoz, jurista y profesor titular de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en The Hague University of Applied Sciences, Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, quien se refirió al fallo de la CIJ contra Myanmar por genocidio contra los rohinyás.

¿Fallo con Myanmar se puede comparar con situación de Israel y Gaza?

Según explicó, ambos casos se deben revisar bajo la intencionalidad en la que actúa un Estado. Mencionó que el presidente del Tribunal sentenció que el Estado de Myanmar, antes Birmania, “actuó con intención genocida”.

“En ambos casos tenemos masacres y debemos determinar si fueron cometidos con intenciones genocidas”, indicó.

Es así que este es el primer fallo que establece que un Estado es directamente responsable de un genocidio.

¿Qué pasó en 2016 con la población rohinyás?

“Una serie de masacres que se cometió en Myanmar, minoría musulmana en un país budista. Se cometieron actos de violencia sexual y desplazamiento forzado de la población”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que es difícil que se cumplan el fallo de la CIJ si los estados no inician procesos penales contra las personas responsables de esas decisiones.

Escuche la entrevista completa aquí: