El nuevo balance fue presentado por Arthur Miller, subcontralor adjunto del Pentágono, durante una audiencia en el Senado sobre su nominación como subsecretario de la Marina para la gestión financiera. Según explicó, el cálculo contempla el gasto en municiones, la sustitución de equipos y los costos de las operaciones militares.

La cifra representa un incremento del 26 % frente a los 38.000 millones de dólares estimados por la Oficina de Presupuesto del Congreso al primero de agosto, lo que evidencia el aumento de los recursos destinados a mantener la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Sin embargo, el costo real podría ser mayor. Miller confirmó que el cálculo no contempla los daños sufridos por instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, algunas de ellas alcanzadas por misiles y drones iraníes. Además, reconoció que no disponía de una estimación sobre los recursos necesarios para repararlas.

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A la presión sobre el presupuesto militar se suma el despliegue naval estadounidense en la región. Washington mantiene un bloqueo a los puertos iraníes, una operación que requiere una importante presencia militar, incluidos grupos de portaaviones.

Mientras tanto, las consecuencias del conflicto se extienden al comercio internacional. Irán intenta impedir el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte de petróleo y gas. A esto se añaden los ataques de sus aliados hutíes en Yemen contra infraestructura petrolera y el transporte marítimo de Arabia Saudita.

De esta manera, el gasto militar estadounidense representa solo una parte del impacto de una guerra que también afecta las rutas energéticas y el comercio mundial.