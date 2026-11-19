El general retirado Édgar Alfonso Lesmez Abad, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), defendió las capacidades de los aviones Hércules C-130 y rechazó los señalamientos que los califican como chatarra por sus años de fabricación. En diálogo con Caracol Radio, explicó que estas aeronaves pueden operar en pistas no preparadas, transportar hasta 92 personas y someterse a procesos permanentes de mantenimiento, actualización y modernización.

“Pueden operar en pistas no preparadas, o sea, no necesitan pistas asfaltadas y pistas relativamente cortas. Tienen una capacidad de 92 hombres”, explicó el general Lesmez al referirse a las características de los Hércules.

El excomandante de la FAC reconoció que son aviones con varios años de fabricación, pero insistió en que su antigüedad no significa que hayan perdido sus capacidades operacionales, debido a los procedimientos técnicos a los que son sometidos periódicamente.

“Los aviones pues sí tienen sus años de haberse construido, pero los aviones permanentemente están en periodo de actualización. Se les hace su mantenimiento programado, su mantenimiento recuperativo, cada X tiempo, cada que la fábrica lo ordene. Todas las partes que se han fatigado a través del tiempo se cambian, los motores están sujetos a unas revisiones periódicas”, señaló.

Frente a las críticas por la antigüedad de estas aeronaves, Lesmez cuestionó que sean calificadas como chatarra y aseguró que esa expresión desconoce los procesos de mantenimiento y recuperación que permiten mantenerlas en servicio.

“Entonces, cuando hablan de que es la chatarra, no, eso es la chatarra, eso es una manera muy olímpica de hablar”, afirmó.

El general retirado también destacó que Colombia cuenta con capacidades técnicas para adelantar procesos de modernización de los C-130 y de otras aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“En Colombia en este momento estamos en capacidad de hacerle las últimas actualizaciones, las últimas modernizaciones, si se quiere, a los aviones C-130, no solamente a los C-130, a casi todos los aviones que posee la Fuerza Aérea”, agregó.

La entrega de Estados Unidos a Colombia

Las declaraciones de Lesmez se conocen después de que Estados Unidos entregara este miércoles 18 de noviembre un avión Hércules C-130 a Colombia, durante la visita a Bogotá del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La ceremonia se realizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y los altos mandos de las Fuerzas Militares. La aeronave quedó incorporada a la Fuerza Aeroespacial Colombiana con la matrícula FAC 1019.

La transferencia se formalizó mediante la firma de los documentos de donación y hace parte de los acuerdos de cooperación militar entre ambos países. Durante la visita, Hegseth sostuvo reuniones con las autoridades colombianas para abordar el intercambio de inteligencia, la cooperación en seguridad y las operaciones contra los carteles del narcotráfico.

El Hércules C-130 es una aeronave de transporte táctico fabricada por Lockheed Martin, equipada con cuatro motores turbohélice. Está diseñada para movilizar tropas, vehículos, armamento, equipos y suministros, además de cumplir misiones de evacuación aeromédica y abastecimiento de unidades militares.

Su capacidad para operar en pistas cortas y sin pavimentar resulta especialmente importante para Colombia, por las condiciones geográficas de regiones apartadas donde las Fuerzas Militares desarrollan operaciones.

La entrega también tiene relevancia tras el accidente del Hércules FAC 1016, ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 66 militares muertos y afectó la disponibilidad de esta capacidad de transporte.

Durante el encuentro, el ministro de Defensa destacó la importancia de recuperar y fortalecer la movilidad aérea de las tropas y confirmó que existe la posibilidad de recibir otras dos aeronaves de este modelo.

De esta manera, el general retirado Lesmez defendió la utilidad de los Hércules y puso el énfasis en que su antigüedad no determina por sí sola su estado operacional: los mantenimientos, el reemplazo de componentes y las modernizaciones son los factores que permiten establecer si estas aeronaves pueden continuar cumpliendo misiones.