Nuevas tarifas para el transporte público en Manizales

Manizales

La Administración Municipal de Manizales, a través de la Secretaría de Movilidad, ha hecho públicas las nuevas tarifas que regirán para el servicio de transporte público de pasajeros en sus diferentes modalidades a partir del año 2026.

El líder de dicha cartera municipal, destacó que esta decisión es el resultado de un riguroso proceso de análisis y concertación, buscando el equilibrio entre la sostenibilidad operativa del sistema y la protección de la economía de los usuarios.

Tras un proceso de socialización con los gremios, se decidió aplicar un incremento uniforme de $350 pesos por pasaje tanto para el transporte público colectivo municipal (buses, busetas, microbuses) como para el sistema de cable aéreo.

“El estudio de canasta consideró los costos fijos de operación, los costos de capital y, de manera crucial, los costos variables influenciados por el nuevo valor del salario mínimo aprobado para la próxima vigencia”, destacó Juan Felipe Álvarez, secretario de movilidad de Manizales.

“La decisión de aplicar un incremento uniforme de $350 tiene como objetivo principal garantizar la viabilidad y calidad del servicio sin trasladar de forma desproporcionada el impacto de la inflación y los nuevos costos operativos a los ciudadanos”, explicó además el funcionario.

El incremento en términos porcentuales

Los ajustes autorizados se sitúan en un rango que oscila entre el 11,7% y el 13,2%. Este rango se mantiene significativamente por debajo del 23,7% del aumento decretado para el salario mínimo nacional, destacan desde la administración municipal.

“Esta diferencia evidencia una política tarifaria orientada a mitigar el impacto económico sobre los usuarios, demostrando la prudencia financiera de la Administración Municipal”, destacó el funcionario.

Tarifas para el servicio de taxis

La Secretaría de Movilidad también definió las tarifas para el servicio de taxi, priorizando una moderación en los componentes esenciales del servicio. Estos ajustes también se fundamentan en un estudio detallado de la canasta de transporte para esta modalidad.

Las tarifas vigentes para el servicio de taxi en 2026 serán:

Banderazo (Arranque del Servicio): $3.700 (Ajustado)

(Arranque del Servicio): $3.700 (Ajustado) Carrera Mínima: $6.300 (Ajustada)

$6.300 (Ajustada) Recargo al Aeropuerto La Nubia: $4.700 (Se Mantiene sin Incremento)

Tarifas para buses, busetas y colectivos

Con esta definición, las tarifas para 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:

Bus básico pasa de $2.650 a $3.000

Bus y la buseta ejecutiva de $2.900 a $3.250

Microbús pasa de $3.000 a $3.350

Cable aéreo pasa de $2.900 a $3.250.

El secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez Castro, enfatizó que esta medida no obedece a decisiones improvisadas, sino a una estrategia integral para mantener el equilibrio financiero y operativo del sistema de transporte, asegurando la calidad del servicio y la accesibilidad para todos los ciudadanos.

“Este es un ajuste responsable, técnicamente sustentado y socialmente cuidadoso. Somos claros en que el contexto económico exige decisiones prudentes, por eso los incrementos autorizados se mantienen por debajo del aumento del salario mínimo, buscando proteger la economía de los usuarios sin comprometer la operación del transporte público en la ciudad”, señaló el secretario Álvarez Castro.